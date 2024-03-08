Юбилейный гол "Байера" в Баку

Свой 100-й гол в нынешнем сезоне "Байер" забил, встретившись с "Карабахом" в 1/8 финала Лиги Европы.

İdman.biz сообщает, что Флориан Вирц стал автором 100-го юбилейного гола леверкузенцев.

Леверкузенцы, дважды отличившиеся в Баку, в сезоне-2023/24 забили 101 гол во всех турнирах. После игры с «Карабахом» у команды Хаби Алонсо - 30 побед и 5 ничьих в 35 матчах. Из 101 гола, забитого соперникам, 61 был забит в Бундеслиге, 19 – в Кубке Германии и 21 – в Лиге Европы.

8 голов в еврокубках были зафиксированы в матчах с "Карабахом" - 5:1, 1:0, 2:2.

«Байер» пропустил в этих матчах 26 голов. Леверкузенский клуб пропустил 16 раз в чемпионате, 5 раз в кубке и 5 раз в еврокубках. «Карабах» забил три из этих голов.

Отметим, что ответный матч между "Карабахом" и "Байером" состоится 14 марта в Леверкузене.

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