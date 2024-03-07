Агент Рамиля: "Он обязательно вернется в Россию"

Игрок сборной Азербайджана Рамиль Шейдаев может когда-нибудь снова сыграть в России.

Как сообщает İdman.biz, об этом сообщил его агент Желко Декич в заявлении для прессы соседней страны.

Сербский менеджер Рамиля рассказал о его карьере в Турции:

«Шейдаев хорошо начал чемпионат Турции. Рамилю, находящемуся в отличной физической форме, нужно время. После этого он будет выступать лучше. Его команда входит в число фаворитов в борьбе за выход в Суперлигу. Планирует ли Шейдаев вернуться в чемпионат России? Когда-нибудь он обязательно вернется в Россию».

Отметим, что Рамиль перешёл из «Бурирама» (Таиланд) в «Коджаэлиспор» в январе. 27-летний нападающий является воспитанником футбольной школы «Зенита» и играл в таких командах, как «Динамо», «Крылья Советов» и «Рубин» в России.

İdman.biz