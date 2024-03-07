"Карабах" - "Байер". Дуэль N3

Увлекательное противостояние ждет азербайджанских болельщиков сегодня вечером на Республиканском стадионе им.Тофика Бахрамова. Афиша «Карабах» - «Байер» была прекрасна знакома на групповой стадии Лиги Европы, и вот теперь очередной виток противостояния на стадии 1/8 финала.

Как сообщает İdman.biz, обе команды прекрасно знакомы друг другу и проводить сравнительный анализ нет необходимости.

«Байер» в нынешнем сезоне превратился в настоящего монстра и наверняка оказался бы на первых ролях и в Лиге чемпионов. Собственно, в следующем сезоне леверкузенцев наверняка ждет выступление в главном клубном турнире Европы, ну а пока он сосредоточен на том, чтобы по максимуму проявить себя во всех турнирах, где выступает.

Гурбан Гурбанов неоднократно говорил о классе соперника, который может задавать любой темп и действовать в разных тактических схемах. Но вместе с тем, мы видели, как «Байеру» было непросто в бакинском матче на групповом этапе, где все решил пенальти в самой концовке. Тогда агдамцы показали хороший футбол, смогли сдержать напор соперника и смотрелись достаточно симпатично. Возможно, именно эту встречу и взял Гурбанов при подготовке к очередном рандеву против «Байера», хотя и тут могут быть какие-то сюрпризы. Ведь немцы наверняка также проанализировали тот матч и можно предположить, что игра пройдет несколько по иному сценарию. Тем более когда речь идет о игре плей-офф.

Безусловно, оборона – это та линия, которая вызывает у хозяев вопросы. Особенно учитывая интенсивность, с которой может действовать «Байер», имеющий прекрасное нападение, мобильную полузащиту и активных флаговых защитников. В этом смысле на последний рубеж ляжет мощная нагрузка, возможно даже с первых минут.

Естетственно, что шансы «Карабаха» - это моменты в контратаке. Другое дело, насколько плотно будет действовать соперник и позволит ли создавать регулярную остроту у своих ворот. К тому же «Байер» прекрасно осведомлен о том, насколько могут быть опасны агдамцы, даже действуя в меньшинстве и в неблагоприятных условиях, как в поединке с «Брагой». «Карабах» заслужил уважение своей игрой и леверкузенцы будут готовится соответствующим образом.

Также будет интересна и дуэль наставников. Тем более что Гурбан Гурбанов и Хаби Алонсо как тренеры симпатизируют друг другу. Но в любом случае, матч видится принципиальны и «Карабах» постарается успешно противостоять команде, которая является сейчас одной из самых лучших в Европе.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz