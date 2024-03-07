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АФФА отреагировала на драку в матче "Нефтчи" и "Сабаила"

Азербайджанский футбол
Новости
7 Марта 2024 17:42
АФФА отреагировала на драку в матче "Нефтчи" и "Сабаила"

АФФА прокомментировала драку в чемпионате Азербайджана.

İdman.biz сообщает, что Дисциплинарный комитет Ассоциации расследовал произошедшее в матче между «Нефтчи» и «Сабаилом», проходившем в рамках U-17.

АФФА наказала виновных. Игрок «Сабаила» Фариз Гусейнов, получивший красную карточку за оскорбление арбитра на 83-й минуте, дисквалифицирован на 4 матча.

Противостояние произошло на 90-й минуте игры. В это время футболист «Нефтчи» Садик Мамедли и игрок «Сабаила» Эльмар Бахшизаден били друг друга ногами и руками. Оба они дисквалифицированы на 4 матча.

Игрок «Сабаила» Керим Оруджев дисквалифицирован на 4 игры за неэтичный жест перед технической зоной соперника при забитом голе, а также за нанесение ударов руками и ногами сопернику во время противостояния. Другой игрок «Нефтчи» Гасан Махмудов дисквалифицирован на 3 игры за оскорбление соперника.

İdman.biz

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