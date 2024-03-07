"Мы можем что-то сделать дома, но в Леверкузене у нас очень мало шансов"

«Карабах» в отличие от первого матча группового этапа с «Байером» дома провел хорошую игру».

Об этом İdman.biz заявил бывший футболист сборной Азербайджана Джейхун Султанов.

Он прокомментировал предстоящий матч между "Карабахом" и "Байером", который состоится сегодня в рамках 1/8 финала Лиги Европы УЕФА. Султанов верит, что к матч с немцами будет очень зрелищнцм:

«Байер» - такой соперник, что о стопроцентной победе в поединке с ним трудно думать. Мы всегда многого хотим от «Карабаха». Конечно, лучше победить. Но главное - посмотреть зрелищный матч. «Байер» очень опасен. Мы знаем, что этот соперник - лучшая команда Европы на сегодняшний день, а Хаби Алонсо - лучший тренер. По этой причине «Карабаху» придется очень тяжело. Мы можем хорошо сыграть дома и что-то добиться, но в Леверкузене у нас очень мало шансов. Я верю, что поддержка болельщиков сегодня будет великолепной для агдамского представителя».

Отметим, что матч «Карабах» - «Байер», который пройдет сегодня на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, начнется в 21:45.

Банучичак Гусейнли

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