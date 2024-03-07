"У Алонсо нет никаких сверхидей". Лунев отомстит «Байеру» за то, что в него не поверили?

Превью «Карабах» - «Байер»

Российский голкипер опять встретится с командой, в которой ему не дали шансов. «Карабах» может сотворить новое чудо в Лиге Европы.

Сенсация Лиги Европы «Карабах» с Андреем Луневым в воротах продолжает борьбу за еврокубковый трофей. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», теперь российского вратаря ждёт встреча с бывшей командой - лидером Бундеслиги «Байером». Чемпиону Азербайджана сильно не повезло со жребием, но для Лунева это очередной шанс напомнить о себе Леверкузену и всей Германии.

Лига Европы . 1/8 финала. 1-й матч

07 марта 2024, четверг. 21:45

Карабах (Агдам, Азербайджан) - Байер (Леверкузен, Германия)

Не начался

Российского голкипера так и тянет к «Байеру», а саму команду Хаби Алонсо - к Луневу. На групповом этапе Лиги Европы «Карабах» и Леверкузен тоже были соперниками. И, кстати, в Азербайджане лидер Бундеслиги не смог пробить Андрея. Лунева заменили из-за повреждения на 85-й минуте при счетё 0:0, а победный гол немцы забили в компенсированное время с пенальти уже его сменщику Луке Гугешашвили. Первый матч 1/8 финала «Карабах» и «Байер» сыграют как раз в Баку, так что экс-зенитовец, будем надеяться, повторит уже сделанное и как минимум оставит азербайджанскую команду в игре до ответной встречи.

Сам Лунев не считает ошибкой свой переход в «Байер», хотя за два года в Леверкузене сыграл всего три матча. В Бундеслиге против «Фрайбурга» (2:1) и «Аугсбурга» (1:2), а также на групповом этапе Лиги Европы против «Ференцвароша» (0:1). У россиянина был слишком сильный конкурент – финн Лукаш Градецки, который просто не давал повода для замены. Плюс продолжали сыпаться травмы, превратившиеся в проблему для Андрея ещё в РПЛ. Из-за повреждений синдесмоза берцовых костей, подколенного сухожилия и спины наш легионер пропустил в период выступлений в Германии 246 дней. То есть более восьми месяцев.

Про свою работу под руководством Хаби Алонсо российский голкипер вспоминал в интервью для «Чемпионата»:

«Его требования просты для понимания. Там нет никаких сверхидей, но качество реализации и требования дают свой результат. Опять же, работа селекционной службы вместе с тренерским штабом приводит к такому успеху. Удивления нет. Как показывает практика, хорошие игроки часто впоследствии вырастают в больших тренеров. Например, Зидан выиграл с «Реалом» три Лиги чемпионов. Это говорит о качестве. Великий игрок стал великим тренером и вошёл в историю. Так же и Хаби Алонсо. Удивительного здесь ничего не вижу».

Андрей Лунев в «Байере»

АНДРЕЙ ЛУНЁВ В «БАЙЕРЕ»

ФОТО: ROLAND KRIVEC/GETTY IMAGES

Но, видимо, трансфер Лунева в «Байер» на самом деле если не был успехом, то не стал и ошибкой, поскольку тренировочный процесс в немецкой командой помог экс-голкиперу «Зенита» остаться на высоком уровне, несмотря на отсутствие игровой практики и травмы. Андрей отмечал, что в Германии требования к вратарям повыше – обширнее функционал. От голкиперов требуют не просто «ловить своё», но и быть помощником для полевых игроков. Начинать атаки ногами, участвовать в их построении, организовывать выход команды из-под прессинга.

Вдобавок в Германии Лунев выучил ещё один язык. Это обеспечит ему некоторое преимущество в матчах с «Байером», ведь он будет понимать весь подсказ со стороны игроков немецкой команды. Хотя Андрей признавался, что немецкий давался ему «со скрипом».

«По возможности занимаюсь с преподавателем по Skype, - рассказывал Лунев по ходу своего первого года в Леверкузене. - Плюс мне помощник тренера посоветовал приложение Duolingo. Плюс видео в YouTube. Стараюсь, просто не всегда времени много получается уделять этому. Много нюансов. Хотелось бы это всё стремительно, легче, но, честно скажу, немецкий – очень тяжелый».

В «Карабах» он приехал тем же Луневым, которого мы помнили по матчам за «Зенит», а то и более сильным. В нынешнем сезоне россиянин – лучший голкипер Лиги Европы по количеству сейвов (36, по данным Opta), попал в символическую сборную первых матчей 1/16 финала после сенсационной победы команды Гурбана Гурбанова над португальской «Брагой». Азербайджанский клуб предложил Андрею продлить истекающий летом контракт уже зимой, не дожидаясь завершения сезона. А то ведь уведут.

Наградой за терпение и труд стал вызов в сборную России, за которую Лунев может сыграть впервые за пять с половиной лет. Последний матч в национальной команде Андрей провёл ещё в ноябре 2018-го - против Швеции (0:2). А в заявку на игры не попадал с октября 2021-го. Для тренера вратарей сборной России Виталия Кафанова Лунев, судя по всему, главный конкурент Матвея Сафонова. Недавно Кафанов признался, говоря о вратаре «Карабаха»:

«Знаю Лунева с самого начала его карьеры в «Уфе». Может быть, он не согласится, но думаю, что сейчас лучший отрезок в его карьере. Сравнивать его с другими российскими вратарями будет некорректно, потому что мы не играем в еврокубках. Андрей попал в символическую сборную Лиги Европы - это хорошее признание… Из российских вратарей за рубежом Лунев сейчас самый сильный».

Лунев давно не играл и в России. Последний матч за «Зенит» он провёл в мае 2021 года. Было бы настоящей сказкой, если бы Андрей вернулся в родную Москву на матчи с Сербией и Парагваем победителем крутейшей команды Хаби Алонсо, которая ещё никому не проиграла в этом сезоне. Не верите в чудо? Но ведь «Байер» - всё ещё Неверкузен.

İdman.biz