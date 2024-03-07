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"Карабах" ЗАБИЛ ВТОРОЙ ГОЛ в матче с непобедимым соперником - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Азербайджанский футбол
Новости
7 Марта 2024 22:32
"Карабах" ЗАБИЛ ВТОРОЙ ГОЛ в матче с непобедимым соперником - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Чемпион Азербайджана «Карабах» сегодня проводит очередной матч в Лиге Европы.

Как сообщает İdman.biz, команда, которую тренирует Гурбан Гурбанов, принимает участие в первом матче 1/8 финала.

Агдамский клуб встречается с лидером немецкой Бундеслиги «Байером». «Карабах», дважды проигравший леверкузенскому представителю в групповом этапе (1:5, 0:1), попытается хорошо сыграть против сильного соперника в домашних стенах.

Это первая встреча в 1/8 финала Кубка Европы в истории азербайджанского футбола. Подопечные Гурбанова, добившиеся исторического результата, пройдя этап плей-офф, борются за то, чтобы остановить своего непобедимого соперника.

Отметим, что ответный матч между командами пройдет 14 марта в Леверкузене.

Лига Европы

1/8 финала, первая игра

7 марта

21:45. «Карабах» – «Байер» - 2:0

Гол: Ясин Бензия (26), Олавио Жуниньо (45+2)

Судья: Бенуа Бастьен (Франция).

"Карабах": 99. Андрей Лунёв, 27. Торал Байрамов, 13. Бахлул Мустафазаде, 55. Бадави Гусейнов (к), 29. Марко Вешович, 7. Ясин Бензия, 8. Марко Янкович, 66. Патрик Андраде, 10. Абдулла Зубир, 15. Леандро Андраде, 18. Жуниньо Олавио
Главный тренер: Гурбан Гурбанов

«Байер»: 17. Матей Ковар, 20. Алехандро Гримальдо, 12. Эдминд Тапсоба, 4. Джонатан Та (к), 6. Одилон Кассуну, 21. Амин Адли, 8. Роберт Эндрич, 25. Эксекиель Паласиос, 19. Натан Телла, 9. Борха Иглесиас, 23. Адам Хлоек
Главный тренер: Хаби Алонсо.

Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова

İdman.biz

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