İdman.biz сообщает, что голкипер греческого «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин высказался об игре вратаря азербайджанского «Карабаха» Андрея Лунева.

«Андрей Лунев сейчас находится на очень высоком уровне как вратарь. Огромный плюс, что его «Карабах» прошёл в следующую стадию Лиги Европы. Возможно, в матчах с «Байером» сработает правило бывших команд, и Андрей снова сыграет отлично и вытащит свою команду ещё дальше.

Приятно видеть, что Лунев снова играет. У него были тяжёлые сезоны в Германии, и он набрался опыта. Может быть, не игрового, но всё равно побывать в таком чемпионате, сыграть с такими командами - большой плюс. Возможно, это ему помогло проголодаться и соскучиться по играм и дало ещё больше мотивации показать себя. Вызов в сборную показывает, что Андрей на очень хорошем пути», - сказал Лодыгин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

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