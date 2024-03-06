Ахмедов, вышедший на поле в 56 лет: "Это было несложно"

«Я согласился участвовать в этой команде только как игрок».

Об этом İdman.biz заявил один из лучших бомбардиров в истории чемпионатов Азербайджана Ровшан Ахмедов.

56-летний футболист-ветеран прокомментировал свое выступление в Региональной лиге в составе «ВТ Гянджа». Тренирующий команду «Кяпаз» U-12 Ахмедов рассказал, что хотя его и приглашали в качестве тренера в любительскую и молодёжную лигу, он не согласился на это предложение:

«Потому что с командами мы тренируемся постоянно. Поэтому моей ответственности достаточно. Однако в «ВТ Гяндже» все молодые игроки. Для меня это было несложно бороться с ними. Именно поэтому я тренируюсь 3 раза в день. Борьба с молодыми игроками не вызывает у меня никаких проблем. Мы всегда будем бороться в своих играх».

По его словам, в Гяндже создадут команду II лиги:

"Наша главная цель при этом - подготовить молодых игроков для "Кяпаза".

Отметим, что Ахмедов в чемпионате Азербайджана забил 116 голов. Он является третьим по результативности бомбардиром в истории турнира.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz