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Гурбан Гурбанов: "Когда мы знаем, что с нами братья, нам нечего бояться"

Азербайджанский футбол
Новости
6 Марта 2024 14:14
Гурбан Гурбанов: "Когда мы знаем, что с нами братья, нам нечего бояться"

Гурбан Гурбанов поблагодарил болельщиков «Карабаха» в Турции.

Как сообщает İdman.biz, 52-летний специалист ответил на вопрос журналиста из Турции на пресс-конференции, посвященной первой игре 1/8 финала Лиги Европы против «Байера».

Гурбанов прокомментировал тот факт, что «Карабах» считался вторым представителем в Европе в братской стране и стал второй командой для каждого:

«Очень приятно видеть вас в Баку. Я могу только поблагодарить вас. Мы, азербайджанцы, всегда смотрели турецкий футбол и старались его поддерживать. И теперь мы видим результат. Потому что мы чувствуем поддержку турецких болельщиков не только в Баку, но и в гостях. Дополнительная сила, дополнительная мотивация. Когда мы знаем, что с нами наши братья, нам нечего бояться».

Отметим, что завтра "Карабах" примет "Байер" на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

İdman.biz

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