Хаби Алонсо: "Мы хотим добиться успеха во всех турнирах"

«Было приятно выйти в полуфинал в прошлом сезоне. Но в этом году мы хотим большего».
Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер «Байера» Хаби Алонсо.
Испанский специалист принял участие в пресс-конференции перед завтрашним матчем 1/8 финала Лиги Европы против "Карабаха".
Алонсо высказал свое мнение о матче:
«У нас есть шанс это сделать. В нашей команде много хороших игроков. Самое главное, что мы хотим добиться успеха во всех турнирах».
Отметим, что матч между "Карабахом" и "Байером", который состоится завтра, начнется в 21:45.
İdman.biz