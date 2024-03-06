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Хаби Алонсо: "Мы хотим добиться успеха во всех турнирах"

Азербайджанский футбол
Новости
6 Марта 2024 13:53
Хаби Алонсо: "Мы хотим добиться успеха во всех турнирах"

«Было приятно выйти в полуфинал в прошлом сезоне. Но в этом году мы хотим большего».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер «Байера» Хаби Алонсо.

Испанский специалист принял участие в пресс-конференции перед завтрашним матчем 1/8 финала Лиги Европы против "Карабаха".

Алонсо высказал свое мнение о матче:

«У нас есть шанс это сделать. В нашей команде много хороших игроков. Самое главное, что мы хотим добиться успеха во всех турнирах».

Отметим, что матч между "Карабахом" и "Байером", который состоится завтра, начнется в 21:45.

İdman.biz

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