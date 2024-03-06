8 Марта 2024
RU

Бадави Гусейнов: "Мы посмотрели обе наши игры с "Байером" и проанализировали свои ошибки" - ИНТЕРВЬЮ - ВИДЕО

Азербайджанский футбол
Новости
6 Марта 2024 13:20
Бадави Гусейнов: "Мы посмотрели обе наши игры с "Байером" и проанализировали свои ошибки" - ИНТЕРВЬЮ - ВИДЕО

«Соперник, с которым мы встретимся завтра, - одна из сильнейших команд Европы».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил футболист "Карабаха" Бадави Гусейнов.

Вице-капитан чемпиона Азербайджана принял участие в пресс-конференции, состоявшейся перед первой игрой 1/8 финала Лиги Европы против "Байера", которая состоится завтра. Бадави высказал свое мнение о встрече:

"Учитывая последние две игры, завтра нам придется приложить больше усилий. У нас нет психологического напряжения. Потому что мы сыграли 2 матча против «Байера». Сделаем все возможное, чтобы показать зрелищную игру".

- Что можете сказать о своем голевом пасе, который принес победу в противостоянии с «Брагой» в плей-офф?

- Это решение я принял моментально. Я видел, что Нариман Ахундзаде был свободен, соперник его не закрыл. К счастью, судья не дал свистка и не заставил перебить заново штрафной удар. Я бы не хотел останавливаться на этой точке. В той игре команда боролась очень хорошо. Это победа для всех нас.

- Как атмосфера в команде? Как на вас повлиял фильм о вашем клубе?

- Мне очень понравился этот фильм. Он дал нам большую мотивацию. В фильме показаны все наши усилия. Каждый должен знать, что «Карабах» - не обычный клуб. Этот фильм надо показать во всей Европе, чтобы увидеть, какой трудный путь прошла команда.

- Насколько ощущается на поле отсутствие Эльвина Джафаргулиева и Жулио Ромао?

- Мне кажется, качество всех игроков нашей команды высокое. Когда один отсутствует, другой может его достойно заменить. Разумеется, их отсутствие скажется. Потому что у этих игроков большой опыт. Их взаимпонимание тоже было хорошим. Но тот, кто выйдет на поле, покажет себя с лучшей стороны.

- Каких ошибок «Байер» не прощает и на что стоит обратить особое внимание?

- Мы посмотрели обе игры в групповом этапе и проанализировали свои ошибки. В последующих играх мы играли более уверенно и спокойно. После встречи с «Брагой» наш уровень тоже вырос. Мы постараемся завтра не совершать ошибок, доверять себе и бороться лучше.

Отметим, что матч между "Карабахом" и "Байером", который состоится завтра, начнется в 21:45.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Гурбан Гурбанов: "Мы могли победить"
00:36
Азербайджанский футбол

Гурбан Гурбанов: "Мы могли победить"

"Сегодня на стадионе была отличная футбольная атмосфера"
Хаби Алонсо: "Мы знали, что нас ждет трудная игра" - ФОТО
00:14
Азербайджанский футбол

Хаби Алонсо: "Мы знали, что нас ждет трудная игра" - ФОТО

"Мы сделаем все, чтобы перехватить инициативу и дома"
Юбилейный гол "Байера" в Баку
00:09
Азербайджанский футбол

Юбилейный гол "Байера" в Баку

Свой 100-й гол в нынешнем сезоне "Байер" забил, встретившись с "Карабахом" в 1/8 финала Лиги Европы
Лига Европы: "Карабах" на последних секундах упустил победу над непобедимым "Байером" - ВИДЕО - ФОТО
7 Марта 23:39
Азербайджанский футбол

Лига Европы: "Карабах" на последних секундах упустил победу над непобедимым "Байером" - ВИДЕО - ФОТО

Чемпион Азербайджана "Карабах" сегодня провел очередной матч в Лиге Европы
Агент Рамиля: "Он обязательно вернется в Россию"
7 Марта 20:17
Азербайджанский футбол

Агент Рамиля: "Он обязательно вернется в Россию"

"Его команда входит в число фаворитов в борьбе за выход в Суперлигу"
"Карабах" - "Байер". Дуэль N3
7 Марта 19:24
Азербайджанский футбол

"Карабах" - "Байер". Дуэль N3

Афиша "Карабах" - «Байер» была прекрасна знакома на групповой стадии Лиги Европы, и вот теперь очередной виток противостояния на стадии 1/8 финала

Самое читаемое

Жеребьевка ЕВРО-2025: Азербайджан попал в одну группу с Турцией - ФОТО
5 Марта 16:27
Азербайджанский футбол

Жеребьевка ЕВРО-2025: Азербайджан попал в одну группу с Турцией - ФОТО

Состоялась жеребьевка отборочного раунда ЕВРО-2025 по женскому футболу
Объявлены арбитры матча "Карабах" - "Байер"
5 Марта 09:47
Азербайджанский футбол

Объявлены арбитры матча "Карабах" - "Байер"

Матч, который пройдет в рамках первых игр 1/8 финала Лиги Европы, отсудят представители Франции
Новый рекорд в Лиге чемпионов
6 Марта 09:58
Мировой футбол

Новый рекорд в Лиге чемпионов

"Бавария" забила 100-й гол в 1/8 финала Лиги чемпионов
Изменен график работы бакинского метрополитена из-за матча "Карабаха"
5 Марта 15:50
Футбол

Изменен график работы бакинского метрополитена из-за матча "Карабаха"

Mатч между "Карабахом" и "Байером" пройдет 7 марта