Бадави Гусейнов: "Мы посмотрели обе наши игры с "Байером" и проанализировали свои ошибки" - ИНТЕРВЬЮ - ВИДЕО

«Соперник, с которым мы встретимся завтра, - одна из сильнейших команд Европы».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил футболист "Карабаха" Бадави Гусейнов.

Вице-капитан чемпиона Азербайджана принял участие в пресс-конференции, состоявшейся перед первой игрой 1/8 финала Лиги Европы против "Байера", которая состоится завтра. Бадави высказал свое мнение о встрече:

"Учитывая последние две игры, завтра нам придется приложить больше усилий. У нас нет психологического напряжения. Потому что мы сыграли 2 матча против «Байера». Сделаем все возможное, чтобы показать зрелищную игру".

- Что можете сказать о своем голевом пасе, который принес победу в противостоянии с «Брагой» в плей-офф?

- Это решение я принял моментально. Я видел, что Нариман Ахундзаде был свободен, соперник его не закрыл. К счастью, судья не дал свистка и не заставил перебить заново штрафной удар. Я бы не хотел останавливаться на этой точке. В той игре команда боролась очень хорошо. Это победа для всех нас.

- Как атмосфера в команде? Как на вас повлиял фильм о вашем клубе?

- Мне очень понравился этот фильм. Он дал нам большую мотивацию. В фильме показаны все наши усилия. Каждый должен знать, что «Карабах» - не обычный клуб. Этот фильм надо показать во всей Европе, чтобы увидеть, какой трудный путь прошла команда.

- Насколько ощущается на поле отсутствие Эльвина Джафаргулиева и Жулио Ромао?

- Мне кажется, качество всех игроков нашей команды высокое. Когда один отсутствует, другой может его достойно заменить. Разумеется, их отсутствие скажется. Потому что у этих игроков большой опыт. Их взаимпонимание тоже было хорошим. Но тот, кто выйдет на поле, покажет себя с лучшей стороны.

- Каких ошибок «Байер» не прощает и на что стоит обратить особое внимание?

- Мы посмотрели обе игры в групповом этапе и проанализировали свои ошибки. В последующих играх мы играли более уверенно и спокойно. После встречи с «Брагой» наш уровень тоже вырос. Мы постараемся завтра не совершать ошибок, доверять себе и бороться лучше.

Отметим, что матч между "Карабахом" и "Байером", который состоится завтра, начнется в 21:45.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz