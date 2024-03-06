"Карабах" опережает "Байер"

Накануне 1/8 финала Лиги Европы обнародовано количество зрителей, посетивших игры второго по значимости европейского турнира.

İdman.biz сообщает, что за 112 играми основных этапов соревнований наблюдали 3 миллиона 152 тысячи 344 зрителя.

Средний показатель в групповом этапе и плей-офф равен 28 тысяч 146.

В 4 домашних матчах чемпиона Азербайджана «Карабаха» зафиксировано 116 тысяч 270 человек. Средний показатель равен 29 тысяч 068.

В основных этапах Лиги Европы играли 40 клубов. «Карабах» занимает 20-е место по среднему количеству зрителей дома.

Агдамский клуб опережает своего соперника по 1/8 финала - «Байер». Показатель представителя Германии, занимающего 24-е место, -

27 тысяч 648.

Список возглавляет «Милан». «Марсель» - второй, «Рома» - третья.

Место Команда Зрители Игры В среднем 1 Милан 69 021 1 69 021 2 Марсель 252 377 4 63 094 3 Рома 233 747 4 58 437 4 Бенфика 56 553 1 56 553 5 Аякс 159 021 3 53 007 6 Ливерпуль 150 723 3 50 241 7 Вест Хэм 146 061 3 48 687 8 Рейнджерс 145 341 3 48 447 9 Галатасарай 46 583 1 46 583 10 Бетис 135 185 3 45 062 11 Фейеноорд 43 235 1 43 235 12 Ланс 38 194 1 38 194 13 Фрайбург 133 711 4 33 428 14 Спортинг 129 364 4 32 341 15 Янг Бойз 31 500 1 31 500 16 Тулуза 124 274 4 31 069 17 Брайтон 90 932 3 30 311 18 Олимпиакос 90 919 3 30 306 19 АЕК 90 574 3 30 191 20 Карабах 116 270 4 29 068 21 Шахтер 28 790 1 28 790 22 Панатинаикос 83 583 3 27 861 23 Ренн 110 923 4 27 731 24 Байер 82 945 3 27 648 25 Серветт 64 139 3 21 380 26 Славия 55 489 3 18 496 27 Спарта 71 921 4 17 980 28 ЛАСК 48 000 3 16 000 29 Вильяреал 43 816 3 14 605 30 Аталанта 43 302 3 14 434 31 Сент Жилуа 40 547 3 13 516 32 Штурм 40 184 3 13 395 33 Брага 12 122 1 12 122 34 Ракув 32 504 3 10 835 35 Маккаби Хайфа 29 465 3 9 822 36 Хеккен 24 464 3 8 155 37 Мольде 19 351 3 6 450 38 Шериф 15 065 3 5 022 39 Бачка Топола 11 434 3 3 811 40 Арис 10 715 3 3 572 Всего 3 152 344 112 28 146

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