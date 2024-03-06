6 Марта 2024
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"Карабах" опережает "Байер"

Азербайджанский футбол
Новости
6 Марта 2024 13:17
"Карабах" опережает "Байер"

Накануне 1/8 финала Лиги Европы обнародовано количество зрителей, посетивших игры второго по значимости европейского турнира.

İdman.biz сообщает, что за 112 играми основных этапов соревнований наблюдали 3 миллиона 152 тысячи 344 зрителя.

Средний показатель в групповом этапе и плей-офф равен 28 тысяч 146.

В 4 домашних матчах чемпиона Азербайджана «Карабаха» зафиксировано 116 тысяч 270 человек. Средний показатель равен 29 тысяч 068.

В основных этапах Лиги Европы играли 40 клубов. «Карабах» занимает 20-е место по среднему количеству зрителей дома.

Агдамский клуб опережает своего соперника по 1/8 финала - «Байер». Показатель представителя Германии, занимающего 24-е место, -
27 тысяч 648.

Список возглавляет «Милан». «Марсель» - второй, «Рома» - третья.

Место

Команда

Зрители

Игры

В среднем

1

Милан

69 021

1

69 021

2

Марсель

252 377

4

63 094

3

Рома

233 747

4

58 437

4

Бенфика

56 553

1

56 553

5

Аякс

159 021

3

53 007

6

Ливерпуль

150 723

3

50 241

7

Вест Хэм

146 061

3

48 687

8

Рейнджерс

145 341

3

48 447

9

Галатасарай

46 583

1

46 583

10

Бетис

135 185

3

45 062

11

Фейеноорд

43 235

1

43 235

12

Ланс

38 194

1

38 194

13

Фрайбург

133 711

4

33 428

14

Спортинг

129 364

4

32 341

15

Янг Бойз

31 500

1

31 500

16

Тулуза

124 274

4

31 069

17

Брайтон

90 932

3

30 311

18

Олимпиакос

90 919

3

30 306

19

АЕК

90 574

3

30 191

20

Карабах

116 270

4

29 068

21

Шахтер

28 790

1

28 790

22

Панатинаикос

83 583

3

27 861

23

Ренн

110 923

4

27 731

24

Байер

82 945

3

27 648

25

Серветт

64 139

3

21 380

26

Славия

55 489

3

18 496

27

Спарта

71 921

4

17 980

28

ЛАСК

48 000

3

16 000

29

Вильяреал

43 816

3

14 605

30

Аталанта

43 302

3

14 434

31

Сент Жилуа

40 547

3

13 516

32

Штурм

40 184

3

13 395

33

Брага

12 122

1

12 122

34

Ракув

32 504

3

10 835

35

Маккаби Хайфа

29 465

3

9 822

36

Хеккен

24 464

3

8 155

37

Мольде

19 351

3

6 450

38

Шериф

15 065

3

5 022

39

Бачка Топола

11 434

3

3 811

40

Арис

10 715

3

3 572

Всего

3 152 344

112

28 146

İdman.biz

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