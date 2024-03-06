"Карабах" опережает "Байер"

Накануне 1/8 финала Лиги Европы обнародовано количество зрителей, посетивших игры второго по значимости европейского турнира.
İdman.biz сообщает, что за 112 играми основных этапов соревнований наблюдали 3 миллиона 152 тысячи 344 зрителя.
Средний показатель в групповом этапе и плей-офф равен 28 тысяч 146.
В 4 домашних матчах чемпиона Азербайджана «Карабаха» зафиксировано 116 тысяч 270 человек. Средний показатель равен 29 тысяч 068.
В основных этапах Лиги Европы играли 40 клубов. «Карабах» занимает 20-е место по среднему количеству зрителей дома.
Агдамский клуб опережает своего соперника по 1/8 финала - «Байер». Показатель представителя Германии, занимающего 24-е место, -
27 тысяч 648.
Список возглавляет «Милан». «Марсель» - второй, «Рома» - третья.
|
Место
|
Команда
|
Зрители
|
Игры
|
В среднем
|
1
|
Милан
|
69 021
|
1
|
69 021
|
2
|
Марсель
|
252 377
|
4
|
63 094
|
3
|
Рома
|
233 747
|
4
|
58 437
|
4
|
Бенфика
|
56 553
|
1
|
56 553
|
5
|
Аякс
|
159 021
|
3
|
53 007
|
6
|
Ливерпуль
|
150 723
|
3
|
50 241
|
7
|
Вест Хэм
|
146 061
|
3
|
48 687
|
8
|
Рейнджерс
|
145 341
|
3
|
48 447
|
9
|
Галатасарай
|
46 583
|
1
|
46 583
|
10
|
Бетис
|
135 185
|
3
|
45 062
|
11
|
Фейеноорд
|
43 235
|
1
|
43 235
|
12
|
Ланс
|
38 194
|
1
|
38 194
|
13
|
Фрайбург
|
133 711
|
4
|
33 428
|
14
|
Спортинг
|
129 364
|
4
|
32 341
|
15
|
Янг Бойз
|
31 500
|
1
|
31 500
|
16
|
Тулуза
|
124 274
|
4
|
31 069
|
17
|
Брайтон
|
90 932
|
3
|
30 311
|
18
|
Олимпиакос
|
90 919
|
3
|
30 306
|
19
|
АЕК
|
90 574
|
3
|
30 191
|
20
|
Карабах
|
116 270
|
4
|
29 068
|
21
|
Шахтер
|
28 790
|
1
|
28 790
|
22
|
Панатинаикос
|
83 583
|
3
|
27 861
|
23
|
Ренн
|
110 923
|
4
|
27 731
|
24
|
Байер
|
82 945
|
3
|
27 648
|
25
|
Серветт
|
64 139
|
3
|
21 380
|
26
|
Славия
|
55 489
|
3
|
18 496
|
27
|
Спарта
|
71 921
|
4
|
17 980
|
28
|
ЛАСК
|
48 000
|
3
|
16 000
|
29
|
Вильяреал
|
43 816
|
3
|
14 605
|
30
|
Аталанта
|
43 302
|
3
|
14 434
|
31
|
Сент Жилуа
|
40 547
|
3
|
13 516
|
32
|
Штурм
|
40 184
|
3
|
13 395
|
33
|
Брага
|
12 122
|
1
|
12 122
|
34
|
Ракув
|
32 504
|
3
|
10 835
|
35
|
Маккаби Хайфа
|
29 465
|
3
|
9 822
|
36
|
Хеккен
|
24 464
|
3
|
8 155
|
37
|
Мольде
|
19 351
|
3
|
6 450
|
38
|
Шериф
|
15 065
|
3
|
5 022
|
39
|
Бачка Топола
|
11 434
|
3
|
3 811
|
40
|
Арис
|
10 715
|
3
|
3 572
|
Всего
|
3 152 344
|
112
|
28 146
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