Игрок соперника "Карабаха" рассказал о целях

Алехандро Гримальдо, защитник "Байера", который является соперником "Карабаха" в 1/8 финала Лиги Европы, рассказал о своих целях.

Как сообщает İdman.biz, он приехал в леверкузенский клуб за наградами.

Гримальдо, перешедший летом из «Бенфики», рассказал, что в команде все лучше, чем он ожидал:

"Я пришел в «Байер» завоевывать награды. Команда оказалась лучше, чем я ожидал. Я это почувствовал даже во время предсезонной подготовки. После этого, я думал, мы заставим болельщиков и прессу много говорить о «Байере».

Леверкузенцы считаются главными претендентами на победу в немецкой Бундеслиге и Лиге Европы. «Байер» в этом сезоне не потерпел поражений ни в одном турнире. Гримальдо забил 11 голов и сделал 11 результативных передач в 33 играх.

Отметим, что первая игра между «Карабахом» и «Байером» состоится 7 марта в Баку.

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