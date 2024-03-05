"Карабах" - лучший, "Нефтчи" позади всех - АНАЛИТИКА

В сезоне 2023/24 Премьер-лиги Азербайджана зафиксировано 20 крупных результатов.

İdman.biz сообщает, что 16 процентов из 125 игр последних 25 туров чемпионата завершились с разницей в три и более мячей.

Только «Нефтчи»

«Карабах» одержал больше всех - 7 крупных побед. «Сабаил» и «Туран Товуз» трижды подарили своим поклонникам такую ​​радость. На счету «Сабаха» две разные победы. «Араз-Нахчыван», «Габала», «Кяпаз», «Сумгаит» и «Зира» набрали по три очка с разницей в три и более мячей. Только одна команда не добилась такой победы. «Нефтчи» не обыграл ни одну команду более чем в два гола. В целом, до последнего тура «черно-белые» были единственной командой, в матчах которых не фиксировался крупный счет. Поражение со счетом 1:4 от "Карабаха" в 25-м туре стало первым подобным результатом в сезоне для представителя столицы.

Половина - за аутсайдерами

Половина крупных поражений приходится на аутсайдеров. «Габалу» громили 6 раз, «Кяпаз» - 4. «Араз-Нахчыван», «Туран Товуз», «Сумгаит» и «Сабаил» проиграли по 2 раза с разницей в три и более мячей. У «Нефтчи» и «Сабаха» по одной неудаче. Две команды еще не проигрывали с крупным счетом. Это «Карабах» и «Зира».

Самые крупные - на счету "Карабаха"

12 из двадцати крупных результатов завершились с разницей в три мяча. В четырех матчах разница составила 4 гола. Трижды была разница в 5 мячей, один раз - в 6. Рекордный результат принадлежит "Карабаху". Агдамский клуб обыграл «Кяпаз» со счетом 7:1. Единственная команда, выигравшая на выезде с разницей в 5 мячей - это команда Гурбана Гурбанова. Агдамцы разгромили одноименную команду в Сумгаите со счетом 6:1.

Отметим, что было зафиксировано 20 крупных счетом - хозяева поля одержали победу в 9 матчах, в 11 - гости.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz