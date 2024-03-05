"Я знаком со сборной Турции, мы постараемся быть на первых местах"

«Швейцария и Венгрия уже много лет идут по пути развития женского футбола».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил сайту АФФА главный тренер женской сборной Азербайджана Сиясет Аскеров.

Он прокомментировал жеребьевку ЕВРО-2025. По словам Аскерова, его команда, находящаяся в одной группе со Швейцарией, Венгрией и Турцией, постарается выступить как можно лучше:

"Эти команды уже несколько лет находятся на верхних местах лиги B. Что касается нашей сборной и Турции, то мы впервые попали в эту лигу и впервые будем соревноваться в ней друг с другом. Швейцария и Венгрия для нас новые команды. Потому что мы до сих пор не были в одной группе с этими командами. Однако я знаком со сборной Турции. Поскольку я работаю в клубе «Фомгет» в этой стране, могу сказать, что знаю игроков индивидуально. Как команда, мы постараемся сделать все возможное, чтобы занять первые места в группе».

Отметим, что встречи этапа Лиги пройдут в апреле-июле. Матчи плей-офф пройдут в октябре-ноябре.

İdman.biz