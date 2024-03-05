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Объявлены арбитры матча "Карабах" - "Байер"

Азербайджанский футбол
Новости
5 Марта 2024 09:47
Объявлены арбитры матча "Карабах" - "Байер"

Объявлены арбитры первой игры «Карабаха» против «Байера».

Как сообщает İdman.biz, матч, который пройдет в рамках первых игр 1/8 финала Лиги Европы, отсудят представители Франции.

Бенуа Бастьен будет главным судьей матча, который состоится 7 марта. Ему будут помогать Хишам Закрани и Орельен Бертомье.

Четвертым арбитром станет Джереми Пиньяр. Бенуа Мийо будет VAR, Эрик Ваттелье - AVAR. Судьей-инспектором матча назначен Ичко Лозев (Болгария).

Отметим, что матч между «Карабахом» и «Байером» (Германия), который пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, начнется в 21:45.

İdman.biz

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