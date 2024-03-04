Рекорд "Нефтчи", "Карабах" в "Топ-9"

«Карабах», забивший больше всего голов в последних 25 турах Премьер-лиги Азербайджана, нашел путь к воротам соперников 65 раз.

Как сообщает İdman.biz, средняя успеваемость подопечных Гурбана Гурбанова равна 2,60.

Команда, забившая больше всего голов в первых 25 матчах чемпионатов страны, проводимых с 1992 года, - «Нефтчи». В 25 матчах первого чемпионата бакинцы забили 86 голов. Результат "Карабаха" в этом сезоне вошел в "Топ-9".

1. «Нефтчи» – 86 (1992)

2. «Нефтчи» – 80 (1996/97)

3. «Кяпаз» – 77 (1995/96)

4. «Хазар» (Сумгаит) – 76 (1992)

5. «Кяпаз» – 75 (1998/99)

6. «Кяпаз» – 71 (1994/95)

7-8. «Кяпаз» – 67 (1993/94)

«Шамкир» – 67 (2003/04)

9. «Карабах» – 65 (2023/24)

Вугар Хейруллаев

İdman.biz