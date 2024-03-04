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Рекорд "Нефтчи", "Карабах" в "Топ-9"

Азербайджанский футбол
Новости
4 Марта 2024 18:12
Рекорд "Нефтчи", "Карабах" в "Топ-9"

«Карабах», забивший больше всего голов в последних 25 турах Премьер-лиги Азербайджана, нашел путь к воротам соперников 65 раз.

Как сообщает İdman.biz, средняя успеваемость подопечных Гурбана Гурбанова равна 2,60.

Команда, забившая больше всего голов в первых 25 матчах чемпионатов страны, проводимых с 1992 года, - «Нефтчи». В 25 матчах первого чемпионата бакинцы забили 86 голов. Результат "Карабаха" в этом сезоне вошел в "Топ-9".

1. «Нефтчи» – 86 (1992)
2. «Нефтчи» – 80 (1996/97)
3. «Кяпаз» – 77 (1995/96)
4. «Хазар» (Сумгаит) – 76 (1992)
5. «Кяпаз» – 75 (1998/99)
6. «Кяпаз» – 71 (1994/95)
7-8. «Кяпаз» – 67 (1993/94)
«Шамкир» – 67 (2003/04)
9. «Карабах» – 65 (2023/24)

Вугар Хейруллаев

İdman.biz

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