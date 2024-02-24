Ариф Асадов: "Карабаху" терять нечего"

«Байер» - сложный соперник.

Об этом İdman.biz заявил тренер сборной Азербайджана Ариф Асадов.

Опытный специалист прокомментировал жеребьевку 1/8 финала Лиги Европы УЕФА. Он заявил, что «Байер» - фаворит соревнований:

«Байер» - первый кандидат на победу в кубке. Это знакомый "Карабаху" противник. Хотя первая встреча с «Байером» далась представителю Агдама непросто, игра в Баку показала, что чемпион Азербайджана может сыграть против этого соперника. «Карабаху» терять нечего. В этом сезоне он вошел в историю, добившись хорошего результата в Лиге Европы. Я верю, что эта команда будет хорошо играть и бороться. Поэтому я надеюсь, что «Карабах» порадует нас в этих встречах. "Байер" к нашему клубу относится с еще большим уважением, чем при первой встрече».

Отметим, что в Лиге Европы "Карабах" играл в группе с "Байером" и немецкий клуб одержал победу в обоих матчах - 5:1, 1:0.

Банучичак Гусейнли

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