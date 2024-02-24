24 Февраля 2024
RU

Ариф Асадов: "Карабаху" терять нечего"

Азербайджанский футбол
Новости
24 Февраля 2024 10:59
Ариф Асадов: "Карабаху" терять нечего"

«Байер» - сложный соперник.

Об этом İdman.biz заявил тренер сборной Азербайджана Ариф Асадов.

Опытный специалист прокомментировал жеребьевку 1/8 финала Лиги Европы УЕФА. Он заявил, что «Байер» - фаворит соревнований:

«Байер» - первый кандидат на победу в кубке. Это знакомый "Карабаху" противник. Хотя первая встреча с «Байером» далась представителю Агдама непросто, игра в Баку показала, что чемпион Азербайджана может сыграть против этого соперника. «Карабаху» терять нечего. В этом сезоне он вошел в историю, добившись хорошего результата в Лиге Европы. Я верю, что эта команда будет хорошо играть и бороться. Поэтому я надеюсь, что «Карабах» порадует нас в этих встречах. "Байер" к нашему клубу относится с еще большим уважением, чем при первой встрече».

Отметим, что в Лиге Европы "Карабах" играл в группе с "Байером" и немецкий клуб одержал победу в обоих матчах - 5:1, 1:0.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

«Габала» рассталась с Эльмаром Бахшиевым
12:15
Азербайджанский футбол

«Габала» рассталась с Эльмаром Бахшиевым

Руководство приняло отставку 44-летнего специалиста
«Фенербахче» отправил в Баку скаутов ради бомбардира «Карабаха»
11:49
Футбол

«Фенербахче» отправил в Баку скаутов ради бомбардира «Карабаха»

Tурецкий клуб планирует усилить свою атакующую линию бомбардиром азербайджанской премьер-лиги
Выше ""Бешикташа" и "Атлетика": Карабах" поднялся в рейтинге лучших в Европе
10:38
Азербайджанский футбол

Выше ""Бешикташа" и "Атлетика": Карабах" поднялся в рейтинге лучших в Европе

В список вошли 415 сильнейших клубов континента
"На этот раз против "Байера" будут другие матчи" - ВИДЕО
10:31
Азербайджанский футбол

"На этот раз против "Байера" будут другие матчи" - ВИДЕО

"Их команда очень сильна"
"Нефтчи" сыграет в Товузе, дерби в Баку
09:51
Азербайджанский футбол

"Нефтчи" сыграет в Товузе, дерби в Баку

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана состоятся две игры XXIV тура
3-е подряд поражение команды Рахиля
07:32
Азербайджанский футбол

3-е подряд поражение команды Рахиля

ЛКС потерпел неудачу в матче с ​​"Погонью"

Самое читаемое

Лига Европы: "КАРАБАХ" В 1/8 ФИНАЛА! - ВИДЕО
23 Февраля 00:22
Азербайджанский футбол

Лига Европы: "КАРАБАХ" В 1/8 ФИНАЛА! - ВИДЕО

Чемпион Азербайджана "Карабах" сегодня провел очередную еврокубковую игру
Сколько заработал "Карабах"?
23 Февраля 09:28
Азербайджанский футбол

Сколько заработал "Карабах"?

Стала известна сумма призовых, заработанных "Карабахом", вышедшим в 1/8 финала Лиги Европы
Трансферная политика "Браги": соперник "Карабаха", зарабатывающий миллионы
21 Февраля 17:37
Мировой футбол

Трансферная политика "Браги": соперник "Карабаха", зарабатывающий миллионы

Объявлен список клубов, которые больше всего заработали на трансферах
Определился соперник "Карабаха" в 1/8 финала Лиги Европы - ФОТО
23 Февраля 15:19
Азербайджанский футбол

Определился соперник "Карабаха" в 1/8 финала Лиги Европы - ФОТО

Сегодня определился соперник "Карабаха", который стал первым азербайджанским клубом, вышедшим в 1/8 финала еврокубка