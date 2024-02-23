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Тахир Гезаль: "Мы постараемся удивить Европу в матче с "Байером"

Азербайджанский футбол
Интервью
23 Февраля 2024 17:51
Тахир Гезаль: "Мы постараемся удивить Европу в матче с "Байером"

"Когда в конце жеребьевки остались две команды - "Славия" и "Байер", я очень надеялся, что мы сыграем с чешским клубом".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил президент "Карабаха" Тахир Гезаль.

В беседе с пресс-службой агдамского клуба функционер прокомментировал жеребьевку 1/8 финала Лиги Европы:

"Но нам выпал представитель Леверкузена. Это очень сильный конкурент. Это непобедимая команда-рекордсмен. Тем более, что в этом сезоне они показывают футбол на самом высоком уровне. Конечно, это будет непростая игра. Но мы знаем их, они знают нас. У нас есть опыт. Вчерашняя великая победа «Карабаха» вдохновляет нас. Мы сыграем с ними на самом высоком уровне и постараемся удивить Европу».

Отметим, что матчи между "Карабахом" и "Брагой" пройдут 7 и 14 марта.

İdman.biz

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