"Карабах" в рейтинге УЕФА: обошёл "Галатасарай" и достиг "Фенербахче"

После очередной игровой недели еврокубков был объявлен рейтинг клубов УЕФА.

Как сообщает İdman.biz, Азербайджан в "Топ-100" представляет всего одна команда.

Последний чемпион страны "Карабах" пополнил свой счет, пройдя в 1/8 финала Лиги Европы. На счету команды Гурбана Гурбанова, выбившей «Брагу» из плей-офф (4:2, 2:3), 32,000 очка.

«Карабах» делит 56-е место в Европе. Агдамский клуб догнал «Фенербахче» и «Селтик» и делит с ними 56-58 места.

"Карабах", который до победы "Браги" делил 59-60 места, оставил позади "Фиорентину" (31,000) и "Галатасарай" (31,500).

Отметим, что рейтинг возглавляет «Манчестер Сити» (143,000).

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