"Карабах" получил 4 очка за победу над "Брагой"

Объявлена ​​новая рейтинговая таблица лучших команд Европы.

Как сообщает İdman.biz, в список вошли 415 сильнейших клубов старого континента.

Азербайджан в таблице представлен 4 командами. «Карабах» идет на 70-м месте с 252 очками.

Команда Гурбана Гурбанова, обыгравшая «Брагу» со счетом 4:2 в первой игре стадии плей-офф Лиги Европы, добавила в свой актив 4 очка. С этими заработанными очками команда сохранила свои позиции.

"Нефтчи" идет 240-м с 27 очками, "Сабах" - 262-м с 20 очками, "Габала" - 376-й с 5 очками.

Отметим, что список возглавляет «Реал» с 2345 очками.

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