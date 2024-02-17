Гостевые достижения "Карабаха" - АНАЛИЗ

"Карабах", выступающий в плей-офф Лиги Европы, одержал победу со счетом 4:2 в матче против "Браги" в Португалии.

Как сообщает Idman.biz, в пятый раз в истории еврокубков азербайджанский клуб забивает на выезде 4 и более голов.



До встречи в Браге таких прецедентов было всего четыре. Этого добились только две команды.

Рекорд от "Интера".

Азербайджанский клуб "Интер" забил больше всего голов в гостях. Таких успехов добилась команда, которая теперь называется "Шамахи", под руководством Кахабера Цхададзе. Единственная команда, сумевшая забить 5 голов на поле соперника, сделала это в сезоне Лиги Европы 2012/13.

Бакинский клуб разгромил "Транс" в Эстонии – 5:0. Упущенный шанс Наримана Ахундзаде на последних секундах помешал "Карабаху" повторить рекорд по количеству голов на выезде.

Начало "Карабаха"

Хотя "Интер" является командой, забившей больше всего голов в одном выездном матче, "Карабах" стал первым клубом, который провел минимум 4 мяча. Воспитанники Гурбана Гурбанова сделали это в сезоне 2011/12. Агдамский клуб также отличился в странах Балтии. "Карабах" был на кураже во встречей с "Бангой" в Литве. В том матче Лиги Европы соперник был разгромлен с сухим счетом – 4:0.

Первый в группе

"Карабах", вошедший в историю как первая команда, забившая 4 гола на выезде в еврокубках, спустя 8 лет добился следующего достижения. Команда Гурбанова результативно провела выездной матч в группе. Агдамцы забили 4 гола в матче Лиги Европы 2019 года против "Дюделанжа". Но на этот раз хозяева достигли утешительной цели.

Рекорд Лиги Конференций

Очередной раз, когда "Карабах" забил на выезде 4 гола, вошел в историю. Агдамский клуб отличился в Лиге Конференций в 2021 году. "Карабаха" стал первым нашим клубом, абивший наибольшее количество голов в выездном матче этого турнира. На Кипре команда Гурбанова обыграла "Омонию" – 4:1.

4Х4 от "Карабаха".

В истории еврокубков только один азербайджанский клуб - "Карабах" - забил 4 гола на выезде. Агдамцам это удалось в четвертый раз. У "Интера" на счету 5 голов в одном матче. "Карабах", проведший под руководством Гурбанова все свои результативные игры, каждый раз забивал первым. На этот раз в плей-офф были забиты 4 гола на выезде. Он сумел это сделать в Португалии, теперь уже во "втором эшелоне", а не в Литве, Эстонии, Люксембурге или на Кипре.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz