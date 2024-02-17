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Сравнение Лунева и Шахруддина: "Один играет сердцем, у другого - школа" - ВИДЕО

Азербайджанский футбол
Новости
17 Февраля 2024 14:26
Сравнение Лунева и Шахруддина: "Один играет сердцем, у другого - школа" - ВИДЕО

"Андрей Лунев всегда отличается хладнокровием. У него отличный выбор позиции". Об этом сказал бывший футболист "Карабаха" и сборной Азербайджана Аслан Керимов, посетивший программу "İdman Bizdə".

Он заявил, что российский вратарь выступил хуже, чем ожидалось, в матче плей-офф Лиги Европы, в котором "Карабах" на выезде разгромил "Брагу" со счетом 4:2: "Он вратарь топ-уровня. Не зная аспектов психологии Лунева и его подготовки к матчу трудно что-то говорить. Но факт в том, что в Португалии он был не похож на себя. У него тоже были ошибки. Хоть Андрей и не играл хорошо, но он показал свой уровень".

Каримов также сравнил Лунева с Шахруддином Магомедалиевым, бывшим вратарем "Карабаха". По его словам, вратарь сборной Азербайджана отстает от своего коллеги по нескольким аспектам: "Магомедалиев – хороший парень. Но если оценивать его как футболиста, то очевидно, что его школа слаба. Шахруддин играет только благодаря своему опыту и сердцу. Порой его игра выглядит неструктурированной.Но у Лунева есть вратарская школа. Его выбор позиции и действия говорят сами за себя".

Стоит отметить, что Магомедалиев выступает за "Адана Демирспор".

Эмин Ага
İdman.biz

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