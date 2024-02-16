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Португальское вдохновение "Карабаха"

Азербайджанский футбол
Аналитика
16 Февраля 2024 14:03
Португальское вдохновение "Карабаха"

Выездной матч с «Брагой» наверняка войдет в историю не только «Карабаха», но и всего азербайджанского футбола. Добиться в Португалии победы над соперником, который находится на ходу и считается силой не только национального чемпионата, но и показывает себя на международной арене, да еще выиграть со счетом 4:2... Наверное самим творцам истории нужно время, чтобы понять всю значимость этого результата. Но в данный момент куда важнее сосредоточится на ответной встрече.

Как сообщает İdman.biz, с тактической точки зрения «Карабах» показал мастер-класс. Как надо играть на выезде против такого соперника, как «Брага», и как можно наказывать ее на контратаках. Можно было предположить, что хозяева поля с самого начала постараются прибрать инициативу к своим рукам, но гости достаточно уверенно справлялить с попытками португальцев организовать что-то впереди.
Безусловно, подопечные Артуро Жорже являлись фаворитами встречи, по иному и быть не могло, учитывая разницу в уровне между чемпионатами двух стран. Но если брать в расчет дуэль двух команд, то по ходу двухраундового противостояния могло случится все что угодно, и в этом, возможно, был шанс «Карабаха». И агдамцы действительно смогли приятно удивить своей игрой, как они смотрелись в матче против достаточно непростого соперника. Уже на 20-й миниту, когда Марко Янкович реализовал пенальти, и данное обстоятельство положительным образом повлияло на «Карабах». Ведь повести в матче против такого соперника дорогого стоит. И хотя до перерыва Банза восстановил равновенсие, но «гол в раздевалку» не надломил чемпионата Азербайджана, скорее, наоборот.

Можно сказать, что именно этот гол сыграл с хозяевами злую шутку, так как они на кураже решили, что своего уже не упустят и голы еще придут. Голы действительно пришли, но пропускала «Брага». Дубль Зубира и мяч Жуниньо показали, насколько хозяева ненадежны в обороне и вместе с тем показали уровень мастерства футболистов «Карабаха», которые смогли решить моменты. И хотя уже в компенсированное время португальцы сподобились на второй гол в исполнении Моутиньо, впечатления от общей картины это не испортило.

Очевидно, что теперь подопечные Гурбана Гурбанова являются фаворитами пары и в ответном матче они в полном смысле станут хозяевами положения. Очевидно, что агдамцы намного ближе к выходу в следующий раунд Лиги Европы, остается только довести начатое до конца.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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