Покорители Португалии вернулись в Баку - ФОТО

«Карабах» вернулся домой после победы над португальской «Брагой» в плей-офф Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает İdman.biz, в международном аэропорту Гейдар Алиев покорителей Португалии встречала большая толпа.

Представители спортивной общественности в аэропорту, а также родственники игроков скандировали лозунги о "Карабахе".

В первом матче плей-офф Лиги Европы в Португалии команда Гурбана Гурбанова обыграла «Брагу» со счетом 4:2 и завоевала отличный шанс пройти этот этап. Голы команды забили Марко Янкович, Жуниньо Олавио и Абдулла Зубир (2).

Отметим, что ответный матч между «Карабахом» и «Брагой» пройдет 22 февраля в Баку.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz