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Гурбан Гурбанов: "Не стоит впадать в эйфорию" - ИНТЕРВЬЮ - ВИДЕО

Азербайджанский футбол
Новости
16 Февраля 2024 03:12
Гурбан Гурбанов: "Не стоит впадать в эйфорию" - ИНТЕРВЬЮ - ВИДЕО

«Мы выиграли со счетом 4:2, но это не говорит о реальной силе соперника».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Гурбан Гурбанов, главный тренер "Карабаха", победившего "Брагу" со счетом 4:2 в первом матче стадии плей-офф Лиги Европы.

Опытный эксперт отметил, что представитель Португалии - опасная команда и судьба этапа определится в ответном матче:

"Поздравляю игроков. Мы играли против команды с быстрыми и опасными контратаками. Игроки выступили великолепно. Этот счет не означает прохождения стадии в игре с такой командой, как "Брага". В Баку предстоит ответный матч, и нам надо быть осторожными. Соперник играет в сильном чемпионате, но этот фактор не показывает, что мы слабы. Такие победы придают большую уверенность "Карабаху" и азербайджанскому футболу. Игроки проявили большую решимость".

- Вас не беспокоит, что этот результат отразится на игроках?

- Правда, я немного волнуюсь, результат может отразиться на игроках. Я всех понимаю, но надо быть осторожными. Соперником является такая команда, как «Брага».

- Ожидали ли такого результата в Азербайджане?

- Учитывая положение «Браги» в мировом футболе и чемпионат, который она играет, это следует воспринимать как нормальное явление. Те, кто меня знает, знают, что я не люблю делать прогнозы. Я думаю, что шансы по-прежнему равны. В истории было много команд, которые проиграли дома и выиграли на выезде в ответном матче. Надо серьезно отнестись к ответному матчу и не впадать в эйфорию.

- Молодой игрок Нариман Ахундзаде не смог забить пятый гол на последних секундах и плакал из-за этого. Вы говорили с ним?

- Пока у меня не было возможности поговорить с ним. Я не видел Наримана в раздевалке. Пропустив гол, он начал плакать на поле. Мы верим в него, и у него есть время развиваться.

İdman.biz

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