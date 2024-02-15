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В гостях у злой и опасной "Браги" - АНАЛИТИКА

Азербайджанский футбол
Аналитика
15 Февраля 2024 12:40
В гостях у злой и опасной "Браги" - АНАЛИТИКА

«Карабах» начинает еврокубковую весну. Сегодня команда проведет первый матч плей-офф Лиги Европы в Португалии, где будет противостоять «Браге». Соперник достаточно непрост и может считаться фаворитом пары, но, вне всякого сомнения, у подопечных Гурбана Гурбанова есть, что предъявить хозяевам.

Как сообщает İdman.biz, фактически подготовка к матчам с «Брагой» началась сразу же после жеребьевки плей-офф. Все последующие матчи в чемпионате и Кубке являлись обратным отсчетом до начала первого противостояния. И на зимних сборах «Карабах» работал во многом именно с расчетом на продолжение еврокубковой кампании. Но уже в тот момент было очевидно, что агдамцам придется перекраивать оборону из-за ощутимых потерь. Марко Вешович пропускает игру из-за красной карточки, а Кевин Медина еще не восстановился после травмы. Без ведущих футболистов оборона видится наиболее уязвимым местом команды и наверняка «Брага» постарается этим воспользоваться. Но верно и то, что у Гурбана Гурбанова было достаточно времени, чтобы решить головоломку с составом и построить план на игру с учетом нынешних реалий.

Наверняка, тренер знает, что можно ожидать от соперника. Португальские клубы всегда отличает склонность к атаке, виртуозное владение мячом и в какой-то мере жесткая игра. «Карабах» в этом смысле имеет опыт игры со «Спортингом» семь лет назад на групповой стадии, когда чемпион Азербайджана уступил на выезде со счетом 0:2, а дома уступил с разницей в пять голов - 1:6. К слову, «Брага» подходит к игре с «Карабахом» не в самом лучшем настроении именно из-за поражения от «Спортинга» в минувшем туре (0:5). Сложно сказать, насколько это сыграет на руку агдамцам, но хозяева наверняка постараются сделать все зависящее, чтобы забыть обидное поражение.

Наверняка «Брага» с первых минут будет искать счастья в атаке, сделав ставку на быстрый гол. Поэтому можно предположить, что уже с самого начала на оборону ляжет приличная нагрузка. Много работы будет и у голкипера Андрея Лунева - последнего оплота защиты. Его уверенные действие могут передаться всей команде.

Для «Карабаха» подобная схема выездных матчей не впервой. Гости наверняка будут заряжены на контратаки и постараются построить игру через активные фланги. И если команда сохранит в неприкосновенности свои ворота до перерыва, то во втором тайме наверняка появятся шансы. Во всяком случае, у агдамцев есть возможности, чтобы запомниться в Португалии хорошей игрой при условии четкого выполнения тренерского плана на игру.

Итак, до исторического матча «Карабаха» - первого в плей-офф Лиги Европы - остаются считанные часы. Остается пожелать чемпиону Азербайджана удачи и успешной игры.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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