"Брага" может сыграть с "Карабахом" без капитана - ПРИЧИНА

«Брага», которая сегодня сыграет с «Карабахом» в плей-офф Лиги Европы, столкнулась с проблемой.

Как сообщает İdman.biz, представитель Португалии может выйти на матч без своего основного игрока.

Рикардо Орта, капитан «Браги», не участвовал в открытой тренировке команды для прессы. Сообщается, что 29-летний футболист не тренируется из-за проблем с "физикой". Его появление в матче против «Карабаха» также подвергается сомнению.

Подтверждено, что Адриан Марин и Брума также не смогут сыграть. Тем временем турецкий защитник Сардар Саатчи оправился от травмы и вернулся в команду.

Отметим, что матч "Брага" - "Карабах" начнется в 00:00.

İdman​.biz