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Историческая игра в Португалии: "Карабах" сыграет с "Брагой"

Азербайджанский футбол
Новости
15 Февраля 2024 00:01
Историческая игра в Португалии: "Карабах" сыграет с "Брагой"

Сегодня начнется раунд плей-офф Лиги Европы.

Как сообщает İdman.biz, "Карабах", единственный азербайджанский клуб, продолжающий выступать в еврокубках, проведет свою первую игру.

Команда Гурбана Гурбанова будет в гостях у португальской «Браги». Этот матч войдет в историю Азербайджана как первый матч плей-офф Лиги Европы.

«Карабах», претендующий на выход в 1/8 финала, намерен вернуться из поездки с успешным результатом. Встреча нашего представителя с «Брагой» состоится в одноименном городе. Игра начнется в 00:00 по бакинскому времени.

Отметим, что ответный матч между «Карабахом» и «Брагой» пройдет 22 февраля в Баку.

Европейская лига
Плей-офф, первая игра
15 февраля
00:00. «Брага» - «Карабах»
Судья: Мортен Крог (Дания).
Брага. «Муниципальный стадион»

İdman.biz

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