Вагиф Садыгов ответил Айхану Аббасову: "Реализовать можно"

«Возможно, было бы неправильно не считать всех легионерами».

Об этом İdman.biz заявил вице-президент АФФА Вагиф Садыгов.

Он прокомментировал предложение главного тренера «Туран Товуза» Айхана Аббасова, озвученное последним на пресс-конференции после матча против «Кяпаза» XXII тура Премьер-лиги. А. Аббасов предложил, чтобы азербайджанские игроки, проживающие за рубежом, не считались легионерами в местном чемпионате.

По словам вице-президента, это предложение открыто для обсуждения: «Предложение Айхана можно реализовать. Но для этого, прежде всего, необходимо создать почву и предпринять необходимые шаги».

Садыгов подчеркнул, что АФФА уже предприняла определенные шаги в этом направлении:

«Сегодня мы отбираем лучших игроков с азербайджанскими корнями из-за границы, национализируем их и создаем шанс играть в сборной. То есть мы сделали первые шаги. Мы отобрали лучших из тех, кто пришел в наши клубы, и позволили им играть в местном статусе».

Банучичак Гусейнли

İdman.biz