14 Февраля 2024
RU

Вагиф Садыгов ответил Айхану Аббасову: "Реализовать можно"

Азербайджанский футбол
Новости
14 Февраля 2024 13:39
Вагиф Садыгов ответил Айхану Аббасову: "Реализовать можно"

«Возможно, было бы неправильно не считать всех легионерами».

Об этом İdman.biz заявил вице-президент АФФА Вагиф Садыгов.

Он прокомментировал предложение главного тренера «Туран Товуза» Айхана Аббасова, озвученное последним на пресс-конференции после матча против «Кяпаза» XXII тура Премьер-лиги. А. Аббасов предложил, чтобы азербайджанские игроки, проживающие за рубежом, не считались легионерами в местном чемпионате.

По словам вице-президента, это предложение открыто для обсуждения: «Предложение Айхана можно реализовать. Но для этого, прежде всего, необходимо создать почву и предпринять необходимые шаги».

Садыгов подчеркнул, что АФФА уже предприняла определенные шаги в этом направлении:

«Сегодня мы отбираем лучших игроков с азербайджанскими корнями из-за границы, национализируем их и создаем шанс играть в сборной. То есть мы сделали первые шаги. Мы отобрали лучших из тех, кто пришел в наши клубы, и позволили им играть в местном статусе».

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Жулио Ромао: "У нас отличный шанс удивить"
14:49
Азербайджанский футбол

Жулио Ромао: "У нас отличный шанс удивить"

"Это позволяет нам мечтать о большем успехе"
Джейхун Султанов: "Байер" и "Брагу" нельзя ставить на один уровень" - "İdman Bizdə" - ВИДЕО - ФОТО
14:15
Азербайджанский футбол

Джейхун Султанов: "Байер" и "Брагу" нельзя ставить на один уровень" - "İdman Bizdə" - ВИДЕО - ФОТО

Он оценил предстоящий матч между "Карабахом" и "Брагой" в плей-офф Лиги Европы
Леандро Андраде: "Мы уверены, что пройдем "Брагу"
13:21
Азербайджанский футбол

Леандро Андраде: "Мы уверены, что пройдем "Брагу"

"Мы полностью изучили "Брагу"
Тьягу Силва: "В Азербайджане футбол не главный вид спорта, им нравится бокс, ММА и Формула-1"
12:39
Азербайджанский футбол

Тьягу Силва: "В Азербайджане футбол не главный вид спорта, им нравится бокс, ММА и Формула-1"

"В результате футбол остался позади"
Спустя 8 лет в Премьер-лиге...
11:33
Азербайджанский футбол

Спустя 8 лет в Премьер-лиге...

Матч XXII тура Премьер-лиги Азербайджана между "Зирой" и "Сумгаитом" ознаменовался двумя нереализованными пенальти
В пятый раз за сезон
11:11
Азербайджанский футбол

В пятый раз за сезон

В XXII туре Премьер-лиги Азербайджана было забито 15 голов

Самое читаемое

İdman.biz TV запускает новый проект - Скоро... - ВИДЕО
13 Февраля 09:56
Другие

İdman.biz TV запускает новый проект - Скоро... - ВИДЕО

В шоу, которое будет вести одна из известных телеведущих страны, свое спортивное мастерство продемонстрируют известные лица шоу-бизнеса
4 пенальти, 6 голов в матче "Карабах" - "Сабах" - ВИДЕО
11 Февраля 20:59
Азербайджанский футбол

4 пенальти, 6 голов в матче "Карабах" - "Сабах" - ВИДЕО

Сегодня стартовал XXII тур Премьер-лиги Азербайджана
Михаил Малкин выиграл звание "Гимнаст года"
13 Февраля 15:12
Гимнастика

Михаил Малкин выиграл звание "Гимнаст года"

В голосовании, которое было инициировано Европейской гимнастикой и проводилось в пяти номинациях, азербайджанский спортсмен набрал наибольшее количество голосов - 52%
Гурбан Гурбанов: "Есть небольшое волнение, но это нормально" - ВИДЕО
13 Февраля 16:49
Азербайджанский футбол

Гурбан Гурбанов: "Есть небольшое волнение, но это нормально" - ВИДЕО

"Все в порядке. Каждый из футболистов хорошо подготовлен к игре"