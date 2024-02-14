Леандро Андраде: "Мы уверены, что пройдем "Брагу"

"Мы уверены что пройдем "Брагу".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил игрок "Карабаха" Леандро Андраде.

Полузащитник из Кабо-Верде рассказал португальским СМИ о поединке с «Брагой» в стадии плей-офф Лиги Европы:

«Мы уверены в себе. Можем обещать, что «Карабах» в обеих играх отдаст все свои силы и будет бороться за победу. Понятно, что соперника мы уже проанализировали. Мы полностью изучили «Брагу», определили ее сильные стороны, моменты, которыми можем воспользоваться, и то, как будет работать наша система».

Андраде не скрыл, что «Брага» - желанный соперник:

«Мои товарищи по команде, игравшие в Португалии, хотели, чтобы в жеребьевке выпала «Брага» или «Бенфика». Потому что они отличные конкуренты. Я хотел встретиться с португальским клубом после того, как мы уже прошли групповой этап. Поговорил со своей семьей сразу после жеребьевки. Они будут на стадионе. У меня есть все шансы провести отличную ночь. Я хочу играть вживую перед семьей и друзьями и наслаждаться волшебством футбола».

Леандро с нетерпением ждет поединка с игроком, которого можно считать его кумиром: «Жоау Моутинью - один из игроков, о которых я больше всего говорю после жеребьевки. Я очень рад встрече с ним. Жоао, как и я, из Алгарве. Его отец был тренером моего отца Вивы Андраде, когда тот был футболистом. У меня к нему особая привязанность, и я фанат всего, что он делает. Я вырос, наблюдая за игрой Моутинью. Я никогда не забуду дуэль с ним»

Полузащитник рад играть в качестве соперника в своей родной Португалии:

«Главная причина, по которой я с нетерпением жду этой игры, заключается в том, что у меня будет возможность показать свой футбол и то, на что способен, тем, кого знаю. Я очень рад снова играть дома».

Андраде, которым прошлым летом интересовался «Галатасарай», а в январе - российский и китайский клубы, объяснил свое решение остаться в клубе следующим образом:

«Такие возможности были. Я очень рад, что «Карабах» боролся за то, чтобы сохранить меня в своей команде. Это дает игроку возможность почувствовать, насколько он важен для клуба. Переговоры о переходе не увенчались успехом. Мы продолжим работать на успех. Когда закончилось трансферное окно, я продлил контракт с «Карабахом» до 2027 года».

Отметим, что завтра "Карабах" проведет свою первую игру против "Браги".

İdman.biz