Тьягу Силва: "В Азербайджане футбол не главный вид спорта, им нравится бокс, ММА и Формула-1"

«В португальском футболе было много споров по поводу зарплат. Такие проблемы неприемлемы в Азербайджане».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил вратарь "Зиры" Тьягу Силва в интервью португальской прессе.

28-летний португальский легионер высказал свое мнение об азербайджанском футболе:

"Чтобы играть в Премьер-лиге Азербайджана, команды должны показывать свои доходы. Это необходимо для легионерской заявки. В противном случае заявка может быть только по местным игрокам. Это правильный шаг. Клуб, который хочет играть в Премьер-лиге, должен иметь капитал. Большинство клубов низшей лиги имеют старые стадионы и поля, которые находятся в плохом состоянии. Я точно не знаю, сколько денег им нужно, чтобы попасть в Премьер-лигу. Поэтому в чемпионате 4 круга. Здесь играют только самые конкурентоспособные команды. Поэтому конкуренция очень сбалансированная».

Тьягу также привел пример конкуренции в Премьер-лиге:

«Габала» летом играла в стадии квалификации Лиги Конференций. Но сейчас она на последнем месте. Но эта команда играет очень хорошо и способна бороться с любым соперником в чемпионате. Здесь действительно сильная конкуренция».

Вратарь считает положительным то, что соперничество между клубами сопровождается дружбой:

"Футбол в Азербайджане - хорошее, позитивное и здоровое соревнование. Здесь не такая большая конкуренция, как в Португалии. Позвольте мне привести пример. Двери нашего тренировочного комплекса открыты для всех команд. Много раз случалось, что на протяжении всей недели мы тренировались бок о бок на одном поле с соперником, с которым встречались в субботу. Между клубами хорошие отношения. Все они поддерживают «Карабах» в великой борьбе в еврокубках".

Силва также коснулся того, что ему больше всего не нравится в азербайджанском футболе: «Уровень болельщиков пока недостаточный. Футбол здесь хорош. Я думаю о возможности выйти на другой уровень и чего-то добиться в ближайшие несколько лет. Но для этого им нужно привлечь на трибуны больше болельщиков. За исключением «Нефтчи» и «Карабаха», которые собирают больше зрителей, на играх остальных стадионы пустуют. В этих коллективах речь идет о 2000-3000 людях».

Легионер также высказал свое мнение о причинах отсутствия болельщиков:

«Чемпионат состоит из четырех кругов. Одни и те же команды встречаются друг с другом много раз. В каком-то смысле здесь нет фактора неожиданности. Игра немного "умирает". Команды уже очень хорошо знают и относятся друг к другу. Я тоже считаю, что старт второй половины сезона стоит немного отложить. В январе невозможно находиться на трибунах, слишком холодно».

Тьягу также коснулся того факта, что футбол не очень популярен в Азербайджане:

"Футбол не является основным видом спорта в Азербайджане. Они любят бокс, ММА и Формулу-1. В результате футбол остался позади».

Португалец также коснулся работы, проводимой в этом направлении: клуб «Сабах» проводит большую работу в этом направлении. Их фан-зона активна. Перед каждым матчем они делают что-то, чтобы привлечь больше болельщиков. В этом отношении они впереди всех».

Силва также отметил, что в еврокубковых матчах у "Карабаха" больше зрителей:

"По сравнению с Португалией, здесь очень мало болельщиков. А вот в матче с "Карабахом" "Браге" придется нелегко. Потому что в еврокубках будет другая атмосфера».

Отметим, что Тьягу носит форму «Зиры» с лета 2023 года.

İdman.biz