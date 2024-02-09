Определилось время матча «Нефтчи» - «Карабах»

Объявлен график матчей двух туров премьер-лиги Азербайджана.
Как сообщает Idman.biz, Утверждены даты XXIV и XXV туров.
Также определено время игры «Нефтчи» – «Карабах».
Каждый тур продлится три дня. Все матчи будут транслироваться в прямом эфире на телеканале «CBC Sport».
Азербайджанская Премьер-лига
XXIV тур
23 февраля (пятница)
«Кяпаз» - «Габала»
Городской стадион Габалы
Начало: 17:00
24 февраля (суббота)
«Туран Товуз» – «Нефтчи».
Городской стадион Товуза
Начало: 15:00
«Сабаил» — «Сабах».
«АСКО Арена»
Начало: 17:30
25 февраля (воскресенье)
"Араз-Нахчыван" - "Зира"
«Талга Арена»
Начало: 16:30
«Карабах» – «Сумгаит»
Республиканский стадион имени Тофига Бахрамова
Начало: 19:00
XXV тур
1 марта (пятница)
«Сумгаит» – «Кепаз»
Городской стадион имени Мехти Гусейнзаде в Сумгайыте
Начало: 16:00
2 марта (суббота)
"Зира" - "Туран Товуз"
Стадион ИК «Зира»
Начало: 16:00
«Сабах» – «Араз-Нахчыван»
«Банк Республика Арена»
Начало: 18:30
3 марта (воскресенье)
"Габала" - "Сабаил"
Городской стадион Габалы
Начало: 16:00
«Нефтчи» – «Карабах»
«Нефтчи Арена»
Начало: 19:00
Idman.biz