Определилось время матча «Нефтчи» - «Карабах»

Объявлен график матчей двух туров премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает Idman.biz, Утверждены даты XXIV и XXV туров.



Также определено время игры «Нефтчи» – «Карабах».



Каждый тур продлится три дня. Все матчи будут транслироваться в прямом эфире на телеканале «CBC Sport».

Азербайджанская Премьер-лига

XXIV тур



23 февраля (пятница)

«Кяпаз» - «Габала»

Городской стадион Габалы

Начало: 17:00

24 февраля (суббота)

«Туран Товуз» – «Нефтчи».

Городской стадион Товуза

Начало: 15:00

«Сабаил» — «Сабах».

«АСКО Арена»

Начало: 17:30

25 февраля (воскресенье)

"Араз-Нахчыван" - "Зира"

«Талга Арена»

Начало: 16:30

«Карабах» – «Сумгаит»

Республиканский стадион имени Тофига Бахрамова

Начало: 19:00

XXV тур



1 марта (пятница)

«Сумгаит» – «Кепаз»

Городской стадион имени Мехти Гусейнзаде в Сумгайыте

Начало: 16:00

2 марта (суббота)

"Зира" - "Туран Товуз"

Стадион ИК «Зира»

Начало: 16:00

«Сабах» – «Араз-Нахчыван»

«Банк Республика Арена»

Начало: 18:30

3 марта (воскресенье)

"Габала" - "Сабаил"

Городской стадион Габалы

Начало: 16:00

«Нефтчи» – «Карабах»

«Нефтчи Арена»

Начало: 19:00

Idman.biz