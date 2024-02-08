Идеальная и нежелательная группа для Азербайджана в Лиге Наций - АНАЛИЗ

Сегодня состоится жеребьевка сезона-2024/25 в Лиге наций.

Как сообщает İdman.biz, соперники сборной Азербайджана будут выбираться из 12 команд. Турнир пройдет в четвертый раз в истории.

Наша команда, которая в третий раз подряд будет выступать в лиге С, перед жеребьевкой, которая пройдет в Париже, находится во второй корзине. Наша команда, которая ищет главного тренера, имеет трех возможных соперников в 1-й корзине, 4 - в 3-й и 5 - в 4-й корзине. Это связано с тем, что Азербайджан не может попасть в одну группу с Арменией, находящейся в первой корзине. Литва и Гибралтар, которым грозит вылет в лигу D, встретятся в плей-офф.

11 потенциальных соперников встречались со сборной Азербайджана в разные годы. Среди знакомых команд новичком является только Гибралтар. По итогам предыдущих встреч с этими соперниками можно определить идеальные и нежелательные группы для нашей команды.

15 дуэлей с сильными мира сего

Выбрать желаемого соперника в первой корзине, куда входят более сильные команды, непросто. Румыния и Швеция на спаде, Люксембург в последние годы набрал ход - в общем выбрать нелегко. Разгромная победа Азербайджана над Швецией со счетом 3:0 в отборочном раунде ЕВРО-2024 не должна никого обманывать. Достаточно вспомнить более болезненный результат на старте турнира с не имевшим на тот момент проблем соперником - 0:5. За исключением единственной победы над шведами, во всех матчах соперник одержал победу с сухим счетом. Дуэли с Румынией оказались более неудачными. Все матчи были проиграны. 6 очков в 7 матчах с Люксембургом (условно, если брать за основу принцип очков в товарищеских матчах) выглядят относительно многообещающе. Учитывая результаты предыдущих 15 матчей, Румынию следует признать нежелательной командой, а Люксембург - более подходящей.

Румыния – 4 игры, 4 поражения

Швеция – 4 игры, 1 победа, 3 поражения

Люксембург – 7 игр, 1 победа, 3 ничьи, 3 поражения

Опасные средние команды

Северную Македонию, Северную Ирландию и Словакию, находящихся в третьей корзине, можно считать средними и тоже нестабильными командами Европы. Наша сборная уже имела достаточно поединков со всеми тремя этими соперниками. Побед в этих поединках мало, поражений - больше. Идеальный вариант для нашей команды, которая ни разу не проигрывала Кипру, считающемуся самым слабым в корзине, - представитель острова. Наиболее нежелательной является Словакия. Правда, этот соперник потерпел дважды поражение в матчах с нашей сборной. Но в то же время наши им проиграли 8 раз.

Северная Македония – 8 игр, 1 победа, 2 ничьи, 5 поражений

Словакия - 10 игр, 2 победы, 8 поражений

Северная Ирландия – 6 игр, 1 победа, 2 ничьи, 3 поражения

Кипр – 3 игры, 2 победы, 1 ничья

Слабый из слабейших

Не столь важно учитывать силу команд в 4-й корзине. Потому что если наша сборная намерена ставить перед собой серьезную цель и развиваться, она должна быть в состоянии отобрать 6 очков у любого соперника в корзине слабых. На самом деле существенной разницы в силе этих команд нет. К сожалению, этого нельзя сказать наверняка о нашей команде, которая все еще находится в поиске главного тренера. Вот почему мы вынуждены искать слабых даже среди слабых. Для нашей сборной, которая ни разу не встречалась с Гибралтаром, сборные Беларуси и стран Балтии считаются "по зубам". Но последние встречи с Эстонией показали, что есть опасность оступиться и потерять очки. Можно подумать, что по сравнению с представителями стран Балтии, предпочитающими баскетбол футболу, Беларусь, имеющая традиции, но переживающая период упадка, относительно опасна. Самый подходящий вариант - победитель поединка между Литвой и Гибралтаром. Правда, в этой корзине у нас нет преимущества в балансе с литовцами. Однако нынешнее положение соперника дает повод задуматься о том, чтобы отобрать у него шесть очков.

Беларусь - 6 игр, 3 победы, 2 ничьи, 1 поражение

Литва – 3 игры, 1 победа, 1 ничья, 1 поражение

Гибралтар - никогда не встречался

Эстония – 10 игр, 2 победы, 5 ничьих, 3 поражения

Латвия – 5 игр, 1 победа, 3 ничьи, 1 поражение.

От 3 до 15

По составу наиболее подходящих и неподходящих групп можно оценить количество набранных очков. При удачном ходе событий вполне реально, чтобы наша сборная даже выиграла группу с 15 очками. Потому что вполне правдоподобно обыграть Кипр и победителя поединка Литва-Гибралтар, и хотя бы Люксембург в Баку. Конечно, можно желать получить больше очков в матчах с сильным соперником. Но в такой группе более реальными кажутся 15 очков.

Нахождение в одной группе с Румынией, Словакией и Беларусью обещает борьбу за то, чтобы не оказаться последним. Очень сложно получить очки от первых двух соперников. Если у Беларуси не удастся отобрать очки, не за горами опасность закончить группу всего с 3 очками. Конечно, неожиданные победы над сильными или потери очков в матчах с явными аутсайдерами подведут черту под возможностями. Мы стали свидетелями этого в отборочном этапе ЕВРО-2024. Среди результатов, которые изменили шансы, оказались потеря очков в матче с Эстонией в Баку и сенсационная домашняя победа над Швецией.

Идеальная группа: Люксембург, Азербайджан, Кипр, Литва/Гибралтар.

Нежелательная группа: Румыния, Азербайджан, Словакия, Беларусь.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz