Лига наций УЕФА: определились соперники нашей сборной

Сегодня состоялась жеребьевка сезона-2024/2025 Лиги наций.

Как сообщает İdman.biz, определились соперники сборной Азербайджана, которая будет выступать в дивизионе С.

Группа С1

Швеция

Азербайджан

Словакия

Эстония

Мероприятие прошло в Париже, столице Франции. В ходе жеребьевки, которая началась в 21:00 по бакинскому времени, наша сборная находилась во 2-й корзине вместе с Косово, Болгарией и Фарерскими островами. Соперники нашей команды вышли из 1, 3 и 4 корзины. По правилам команды Азербайджана и Армении не могут выступать в одной группе.

1-я корзина: Румыния, Швеция, Армения, Люксембург.

2-я корзина: АЗЕРБАЙДЖАН, Болгария, Косово, Фарерские острова.

Третья корзина: Северная Македония, Словакия, Северная Ирландия, Кипр.

Корзина 4: Беларусь, Литва/Гибралтар, Эстония, Латвия.

Отметим, что нашу страну на церемонии жеребьевки представляли вице-президенты АФФА Эльшад Насиров, Вагиф Садыгов, генеральный секретарь Сархан Гаджиев, тренер сборной Азербайджана Ариф Асадов, руководитель отдела прессы и связей с общественностью Эльнур Мамедли и протоколист исполкома Орхан Ахмедов.

İdman.biz