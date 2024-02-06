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АФФА изменила место проведения матчей лиг

Азербайджанский футбол
Новости
6 Февраля 2024 17:29
АФФА изменила место проведения матчей лиг

Изменено место проведения матчей некоторых лиг, проводимых АФФА среди детей и подростков.

Idman.biz сообщает, что матчи, проводимые на одних и тех же стадионах в Столичной зоне в лигах U-13, U-12, U-11 и U-10, перенесены в другое место.

До зимы встречи четырех лиг проходили на поле Спортивно-оздоровительного клуба МЧС в Говсанах. Однако старт части чемпионата 2024 года отложен на 2 недели. Это было вызвано состоянием покрытия поля в Говсанах и расположением стадиона за пределами центра города.
В результате 66 матчей, запланированных на первые два тура года, были перенесены. В лигах U-13, U-11 и U-10 не проведено 8 матчей тура, а в лиге U-12 - 9 матчей. Словом, не состоялись 33 матча.

Однако уже решено, где пройдут встречи лиги. Все поединки состоятся на базе тренировочной базы Федерации дзюдо Азербайджана (старая база «Нефтчи»). Чемпионат возобновится в выходные – 10 февраля.

Idman.biz

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