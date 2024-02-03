Что помешало игрокам "Карабаха" попасть в рейтинг IFFHS?

Определились лучшие бомбардиры 2024 года в Азербайджане.
İdman.biz сообщает, что хотя футболисты наших клубов не вошли в заявленный IFFHS рейтинг на январь, они были отобраны по результативности.
В прошлом месяце было проведено 10 матчей в двух турах Премьер-лиги. В кубке прошли первые матчи 1/4 финала.
Абдулла Зубир - игрок, забивший больше всего голов в 14 матчах. Легионер "Карабаха" в общей сложности забил 4 гола, оформив два дубля
Зубир находится в двух голах от попадания в список IFFHS. Его товарищ по команде Олавио Жуниньо и капитан «Нефтчи» Эмин Махмудов отличились по 3 раза.
Отметим, что в этом году 6 игроков забили два и более гола.
1. Абдулла Зубир («Карабах») – 4
2-3. Олавио Жуниньо («Карабах») – 3
Эмин Махмудов («Нефтчи») – 3
4-6. Казимир Нинга («Сумгаит») – 2
Айхан Гусейнов («Туран Товуз») – 2
Луис Пачу («Туран Товуз») – 2
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