Чемпион Азербайджана «Карабах» продлил контракт с Леандро Андраде.

İdman.biz сообщает, что новое соглашение с полузащитником из Кабо-Верде рассчитано до 30 июня 2027 года.

24-летний футболист носит форму агдамского клуба с января 2022 года. Андраде забил 22 гола в 86 матчах за "Карабах". Он провел 55 (16 голов) матчей в Премьер-лиге, 8 (1 гол) в Кубке и 23 (5 голов) в еврокубках.

Отметим, что Леандро дважды становился чемпионом Азербайджана (2021/22, 2022/23) и один раз выигрывал кубок страны (2021/22) в составе "Карабаха".

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