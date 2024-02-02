2 Февраля 2024
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Главный тренер сборной: "Это хороший сигнал для "Нефтчи" - ВИДЕО

Азербайджанский футбол
Интервью
2 Февраля 2024 16:12
Главный тренер сборной: "Это хороший сигнал для "Нефтчи" - ВИДЕО

«С тактической и технической точки зрения большого прогресса нет. Но энтузиазм в команде чувствуется».

İdman.biz сообщает, что об этом заявил тренер сборной Азербайджана Ариф Асадов, который был гостем программы "İdman Bizdə".

Опытный специалист оценил «Нефтчи» после прихода Миодрага Божовича. По мнению 53-летнего специалиста, "черно-белые" идут по правильному пути:

"Футболисты охотнее выходят на игры. Шаги, предпринятые тренером во время матча, подходят «Нефтчи». Они играют в более атакующий футбол. Они выступают первым номером. Когда команда Адриана Муту играла дома, она начинала от защиты. Философия Божовича - играть номером 1, будь то на выезде или дома. Это стиль, который подходит «Нефтчи». Энтузиазм чувствуется не только среди игроков, но и среди сотрудников всего клуба. Это хороший признак успеха. Думаю, если так будет продолжаться, мы сможем увидеть лучший «Нефтчи».

Отметим, что «Нефтчи» подписал с Божовичем полуторалетний контракт в декабре прошлого года.

Эмин Ага

İdman.biz

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