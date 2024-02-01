Гурбан Гурбанов - 400

«Карабах» одержал свою 400-ю победу под руководством главного тренера Гурбана Гурбанова.

Как сообщает Idman.biz, это событие совпало с первой игрой четвертьфинала Кубка Азербайджана, когда агдамцы разгромили «Сабах» со счетом 7:1. Свою первую победу во главе с Гурбановым "Карабах" одержал в сезоне 2008/09. Тогда команда выиграла у «Бакыл» в премьер-лиге со счетом 2:1.

Следует отметить, что победа над "Сабахом" стала 25-й для "Карабаха" в сезоне. Чемпион страны одержал 15 побед в премьер-лиге, 8 раз в еврокубках и 2 раза в национальном кубке.

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