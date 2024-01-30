Сборная Азербайджана сыграет с Беларусью и Россией

Сборная Азербайджана по футболу U 16 примет участие в международном турнире.

İdman.biz сообщает, что наша команда примет участие в Кубке развития, который пройдет в столице Беларуси Минске.

Турнир, проводящийся в 20-й раз, продлится с 18 по 24 февраля. В группе А наша сборная сразится с Беларусью U-17, Узбекистаном U-17 и Россией U-16.

В другую группу входят U-16 Беларуси, U-17 Таджикистана, U-16 Казахстана и U-17 России. После группового этапа пройдут матчи за I, III, V и VII места.

Отметим, что матчи пройдут на искусственном крытом поле «Минск-Арены».

İdman.biz