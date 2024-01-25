АФФА наказала тех, кто оскорбил судей

Дисциплинарный комитет наказал людей, оскорбивших судей Региональной лиги АФФА.

Как сообщает İdman.biz, официальный представитель хозяев поля Атем Агаев, оскорбивший арбитра на 35-й минуте матча между «Эргунеш» (Физули) и «Мил» (Бейлаган), дисквалифицирован на 5 игр.

В игре «Араз» (Имишли) - ФК «Умид» (Саатлы) футболист гостей Нурлан Исаев за использование оскорбительных выражений получил красную карточку и получил дисквалификацию на 3 матча. В ходе матча между ФК «Гаджигабул» и ФК «Олимпия» (Агджабеди) главный тренер гостей Намиг Гулиев получил красную карточку за оскорбление арбитра и был дисквалифицирован на 5 игр.

В матче "Ветераны танкисты Гянджи» - ФК «Барда» хозяева поля нарушили лимит замен. Гянджинцам сделано предупреждение.

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