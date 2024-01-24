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Азербайджанская футболистка: Верю, что буду играть за "Реал" - ИНТЕРВЬЮ

Азербайджанский футбол
Интервью
24 Января 2024 11:27
Азербайджанская футболистка: Верю, что буду играть за "Реал" - ИНТЕРВЬЮ

Интервью полузащитницы сборной Азербайджана и греческого клуба "Олимпиада Имиту" Вусали Сейфеддиновой сайту İdman.biz.

- Вы подписали контракт с греческим клубом «Олимпиада Имиту». Как случился трансфер?

- Наши выступления в Лиге Наций привлекли внимание. После просмотра двух моих последних игр в лиге меня подписали.

- Вы сразу отреагировали на предложение?

- Самое главное, что я приняла предложение, учитывая мою карьеру. Моей целью было играть в европейских клубах. Греция - прекрасная возможность перейти в более сильные команды.

- В какой степени финансовые условия сыграли роль в процессе перехода? Будете ли вы получать больше, чем в Турции?

- Зарплаты почти такие же, как в Турции. Это потому, что я пришла в клуб во втором круге. В начале сезона условия будут другими.

- Языковая проблема в Греции, могут ли возникнуть трудности с привыканием к стране и чемпионату?

- Будет некоторая языковая проблема. Но это меня не пугает. Главное - правильно выполнять задания тренеров. В первые дни будут трудности, но потом я верю, что все будет хорошо.

- В каких странах вы хотите сыграть после Греции?

- Моя самая большая цель - играть в лиге, входящей в ТОП-5. Хотя Греция является большим преимуществом, все зависит от меня. Мне нужно много работать. Клуб ПАОК тоже хотел видеть меня в своей команде. Переход не состоялся просто потому, что они превысили лимит на легионеров.

- Вы упомянули, что хотите играть в лиге ТОП-5. За какой конкретно клуб?

- Моя мечта - носить майку «Реала» и «ПСЖ». Мне 23 года, и я знаю, что нужно много работать.

- Как вы думаете, сможете ли вы осуществить это желание?

- Да, я верю. Но из-за этого мне придется трудиться больше.

Эмин Ага

İdman.biz

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