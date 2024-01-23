УЕФА выплатил "Карабаху" 1,5 миллиона евро

УЕФА осуществил очередную выплату «Карабаху», успешно выступавшему в Лиге Европы.

Как сообщает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба АФФА.

Данная выплата произведена за счет результатов, полученных в двух последних играх группового этапа сезона 2023/24 (одна победа, одна ничья) и выхода в плей-офф турнира, а также бонуса. За победу (630 000) и ничью (210 000) в двух последних турах Лиги Европы было заплачено в общей сложности 840 000 евро.

«Карабах» получил 550 000 за выход в плей-офф турнира и 126 000 в качестве бонуса. Всего на счет клуба при посредничестве АФФА было переведено 1 516 000 евро, выделенных УЕФА.

Отметим, что в двух последних турах группового этапа "Карабах" встретился с "Мольде" (2:2) и "Хаккеном" (2:1), а в плей-офф встретится с "Брагой".

İdman.biz