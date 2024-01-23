23 Января 2024
RU

УЕФА выплатил "Карабаху" 1,5 миллиона евро

Азербайджанский футбол
Новости
23 Января 2024 17:44
УЕФА выплатил "Карабаху" 1,5 миллиона евро

УЕФА осуществил очередную выплату «Карабаху», успешно выступавшему в Лиге Европы.

Как сообщает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба АФФА.

Данная выплата произведена за счет результатов, полученных в двух последних играх группового этапа сезона 2023/24 (одна победа, одна ничья) и выхода в плей-офф турнира, а также бонуса. За победу (630 000) и ничью (210 000) в двух последних турах Лиги Европы было заплачено в общей сложности 840 000 евро.

«Карабах» получил 550 000 за выход в плей-офф турнира и 126 000 в качестве бонуса. Всего на счет клуба при посредничестве АФФА было переведено 1 516 000 евро, выделенных УЕФА.

Отметим, что в двух последних турах группового этапа "Карабах" встретился с "Мольде" (2:2) и "Хаккеном" (2:1), а в плей-офф встретится с "Брагой".

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Рахиль дебютировал, ЛКС выиграл
19:16
Азербайджанский футбол

Рахиль дебютировал, ЛКС выиграл

Футболист сборной Азербайджана Рахиль Мамедов дебютировал в новом клубе
Судьбу матча "Габала" - "Сумгаит" решил один гол, "Карабах" против "Араз-Нахчывана" - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
19:00
Азербайджанский футбол

Судьбу матча "Габала" - "Сумгаит" решил один гол, "Карабах" против "Араз-Нахчывана" - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Сегодня завершится XIX тур Премьер-лиги Азербайджана
"Я приехал сюда не сидеть в запасе"
16:29
Азербайджанский футбол

"Я приехал сюда не сидеть в запасе"

"Благодарю его за приглашение и доверие"
7-й в "Нефтчи", 62-й в чемпионате Азербайджана
16:16
Азербайджанский футбол

7-й в "Нефтчи", 62-й в чемпионате Азербайджана

Еще один главный тренер-легионер дебютировал в чемпионате Азербайджана
Агент полузащитника "Карабаха": "Краснодар" заинтересован в услугах Леандро Андраде"
15:09
Азербайджанский футбол

Агент полузащитника "Карабаха": "Краснодар" заинтересован в услугах Леандро Андраде"

Футбольный агент полузащитника "Карабаха" утверждает, что сразу два клуба российской Премьер-лиги заинтересованы в услугах футболиста сборной Кабо-Верде
Антирекорд азербайджанского футболиста
14:49
Азербайджанский футбол

Антирекорд азербайджанского футболиста

В XIX туре Премьер-лиги Азербайджана была показана ранняя красная карточка

Самое читаемое

Роналду: Месси заслуживает "Золотого мяча", но я больше не верю в подобные награды
21 Января 17:44
Мировой футбол

Роналду: Месси заслуживает "Золотого мяча", но я больше не верю в подобные награды

"Они не могут отобрать у меня, например, награду лучшего бомбардира мира в 2023 году"
Миодраг Божович: "Будет лучше, чем раньше"
21 Января 18:57
Азербайджанский футбол

Миодраг Божович: "Будет лучше, чем раньше"

"Ничья - самый справедливый результат"
"Галатасарай" воспользовался осечкой "Фенербахче" и разнес "Трабзонспор" - ВИДЕО
21 Января 22:05
Мировой футбол

"Галатасарай" воспользовался осечкой "Фенербахче" и разнес "Трабзонспор" - ВИДЕО

Сегодня состоялись еще 4 игры турецкой Суперлиги
Колумбийский форвард в "Нефтчи"
21 Января 19:54
Азербайджанский футбол

Колумбийский форвард в "Нефтчи"

"Нефтчи" во время зимнего перерыва совершил еще один трансфер