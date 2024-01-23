Неудача Ливана повлияла на место сборной Азербайджана в рейтинге ФИФА

Сборная Азербайджана поднялась на одну ступень в онлайн-рейтинге FIFA.

Как сообщает İdman.biz, причиной этому стали результаты Кубка Азии.

Наша команда занимает 113-е место в онлайн-таблице с 1174,22 очка. Коэффициент нашей сборной, которая не участвовала ни в одном матче, остался неизменным по сравнению с декабрьским рейтингом.

Потери Ливаном очков пошли на пользу нашей команде. Коэффициент Ливана, проигравшего вчера Таджикистану со счетом 1:2, снизился до 1169,45. В результате Ливан потерял из-за игр в Кубке Азии 23,13 очка и опустился на 114-е место. Азербайджан же сделал шаг вперед.

Отметим, что Ливан, набрав всего одно очко в трех играх группового этапа, потерял возможность вернуть себе утраченные позиции в рейтинге ФИФА, поскольку прекратил выступать в Кубке Азии.

İdman.biz