Судьбу матча "Габала" - "Сумгаит" решил один гол, "Карабах" обыграл "Араз-Нахчыван" - ВИДЕО

Сегодня завершился 19-й тур Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает Idman.biz, в последний день тура были сыграны две игры.

Аутсайдер чемпионата «Габала» на своем поле принимал «Сумгаит». Судьбу игры решил один гол. После перерыва гости точно реализовав пенальти и одержали важную победу. Благодаря 3 очкам команда Самира Абасова дошла до "Зиры". Обе команды имеют по 30 очков. «Габала» занимает последнее место с 14 очками.

Тур завершился домашним матчем лидера. «Карабах» взял реванш у «Араз-Нахчывана», которому проиграл во втором туре. Команда Гурбана Гурбанова, забившая быстрые голы, воспользовалась осечками конкурентов. Чемпион увеличил разницу в очках до 14.

Отметим, что матчи следующего тура пройдут 26-28 января.

Азербайджанская Премьер-лига

XIX тур

23 января (вторник)

16:30. «Габала» – «Сумгаит» – 0:1

Гол: Казимир Нинга, 74 (п.)

Главный судья: Кемаль Умудлу

«Габала»: 13. Кристоф Атангана, 34. Урфан Аббасов (к), 28. Мурад Мусаев, 14. Ульви Искендеров, 12. Ниджат Алиев, 7. Эмиль Сафаров, 20. Билель Ауашерия, 4. Лукас Африка, 9. Айюб Аллаш, 72. Усама Халайла, 8. Гилад Абрамов

Резервные игроки: 1. Рашад Азизли, 36. Эльмаддин Султанов, 11. Асиф Мамедов, 2. Илькин Киртимов, 33. Гусейн Мурсалов, 18. Мехрадж Бахшали, 71. Санан Агаларов, 27. Эшгин Ахмедов, 3. Зураб Очигава, 17. Яови Акакпо

Главный тренер: Эльмар Бахшиев

«Сумгаит»: 1. Мехди Джаннетов, 14. Эльвин Бадалов (к), 7. Ровлан Мурадов, 17. Мурад Хачаев, 8. Сабухи Абдуллазаде, 19. Рой Кехат, 11. Казимир Нинга, 12. Абу Доссо, 4. Иса Сулиман, 10. Камран Алиев, 71. Масаки Мурата

Резервные игроки: 15. Орхан Садыглы, 32. Мурад Агамалиев, 30. Камран Гулиев, 20. Айхан Сулейманлы, 21. Нихад Ахмедзаде, 41. Угур Джахангиров, 35. Санан Мурадлы, 9. Эрик Сорга, 60. Тресор Мосси

Главный тренер: Самир Абасов

Габалинский городской стадион

19:00. «Карабах» – «Араз-Нахчыван» – 3:1

Голы: Нуман Курдич, 6 (автогол). Абдулла Зубир, 21; 61 – Кадири Мохаммед, 71

Главный судья: Рауф Аллахвердиев

"Карабах": 99. Андрей Лунев, 55. Бадави Гусейнов (к), 24. Алексей Исаев, 13. Бахлул Мустафазаде, 44. Эльвин Джафаргулиев, 10. Абдулла Зубир, 7. Ясин Бензия, 18. Олавио Жуниньо, 2. Матеуш Силва, 6. Хулио Ромао, 15. Леандро Андраде

Резервные игроки: 23. Лука Гугешашвили, 89. Амин Рамазанов, 20. Ричард Алмейда, 5. Максим Медведев, 30. Аббас Гусейнов, 27. Торал Байрамов, 90. Нариман Ахундзаде, 29. Марко Вешович, 17. Хамиду Кейта, 11. Адама Диакаби, 19. Редон Джиджа

Главный тренер: Гурбан Гурбанов

«Араз-Нахчыван»: 12. Кристиан Аврам, 6. Вадим Абдуллаев, 39. Турал Байрамлы, 3. Туран Манафов, 2. Абдулла Рзаев, 9. Элвис Машике, 23. Нуно Родригес, 42. Кадыри Мохаммед, 14. Мичо Кузманович , 4. Игорь Рибейро, 27. Нуман Курдич (к)

Резервные игроки: 91. Семир Буквич, 1. Вусал Шабанов, 10. Орхан Алиев, 7. Ниджат Сулейманов, 22. Эльчин Мустафаев, 17. Ильдар Алекперов, 55. Замик Алиев, 88. Тугай Ализаде, 11. Рамин Насирли, 13. Мирали Ахмедов, 19. Аксель Нгандо

Главный тренер: Азер Багиров

Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова

1 Карабах 19 14 2 3 48-15 44 2 Зира 19 8 6 5 13-10 30 3 Сумгаит 19 8 6 5 20-23 30 4 Нефтчи 19 8 5 6 21-17 29 5 Сабаил 19 7 6 6 26-27 27 6 Араз-Нахчыван 18 7 5 9 21-22 26 7 Сабах 19 6 5 8 25-22 23 8 Туран Товуз 19 6 4 9 30-30 22 9 Кяпаз 19 4 5 10 13-30 17 10 Габала 19 4 2 13 12-33 14

Бомбардиры: Олавио Жуниньо (Карабах) - 13 голов, Абдулла Зубир (Карабах) - 8 голов, Александр Рамалингом (Сабаил) - 7 голов

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19:00

Начался матч "Карабах" - "Араз-Нахчыван".

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18:28

Матч "Габала" - "Сумгаит" завершился.

Как сообщает İdman.biz, судьбу игры решил один гол.

Единственный гол на 74-й минуте игры с пенальти забил футболист "Сумгаита" Казимир Нинга.

Азербайджанская Премьер-лига

XIX тур

23 января (вторник)

16:30. «Габала» – «Сумгаит» – 0:1

Гол: К. Нинга (74, пен.)

Главный судья: Кемаль Умудлу

«Габала»: 13. Кристоф Атангана, 34. Урфан Аббасов (к), 28. Мурад Мусаев, 14. Ульви Искендеров, 12. Ниджат Алиев, 7. Эмиль Сафаров, 20. Билель Ауашерия, 4. Лукас Африка, 9. Айюб Аллаш, 72. Усама Халайла, 8. Гилад Абрамов

Резервные игроки: 1. Рашад Азизли, 36. Эльмаддин Султанов, 11. Асиф Мамедов, 2. Илькин Гыртымов, 33. Гусейн Мурсалов, 18. Мехрадж Бахшали, 71. Санан Агаларов, 27. Эшгин Ахмедов, 3. Зураб Очигава, 17. Яови Акакпо

Главный тренер: Эльмар Бахшиев

«Сумгаит»: 1. Мехди Джаннетов, 14. Эльвин Бадалов (к), 7. Ровлан Мурадов, 17. Мурад Хачаев, 8. Сабухи Абдуллазаде, 19. Рой Кехат, 11. Казимир Нинга, 12. Абу Доссо, 4. Иса Сулиман, 10. Камран Алиев, 71. Масаки Мурата

Резервные игроки: 15. Орхан Садыглы, 32. Мурад Агамалиев, 30. Кямран Гулиев, 20. Айхан Сулейманлы, 21. Нихад Ахмедзаде, 41. Угур Джахангиров, 35. Санан Мурадли, 9. Эрик Сорга, 60. Тресор Мосси

Главный тренер: Самир Абасов

Габалинский городской стадион

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16:30

Как сообщает İdman.biz, начался матч "Габала" - "Сумгаит".

Азербайджанская Премьер-лига

XIX тур

23 января (вторник)

16:30. «Габала» – «Сумгаит» – 0:0

Главный судья: Кемаль Умудлу

«Габала»: 13. Кристоф Атангана, 34. Урфан Аббасов (к), 28. Мурад Мусаев, 14. Ульви Искендеров, 12. Ниджат Алиев, 7. Эмиль Сафаров, 20. Билель Ауашерия, 4. Лукас Африка, 9. Айюб Аллаш, 72. Усама Халайла, 8. Гилад Абрамов

Резервные игроки: 1. Рашад Азизли, 36. Эльмаддин Султанов, 11. Асиф Мамедов, 2. Илькин Гыртымов, 33. Гусейн Мурсалов, 18. Мехрадж Бахшали, 71. Санан Агаларов, 27. Эшгин Ахмедов, 3. Зураб Очигава, 17. Яови Акакпо

Главный тренер: Эльмар Бахшиев

«Сумгаит»: 1. Мехди Джаннетов, 14. Эльвин Бадалов (к), 7. Ровлан Мурадов, 17. Мурад Хачаев, 8. Сабухи Абдуллазаде, 19. Рой Кехат, 11. Казимир Нинга, 12. Абу Доссо, 4. Иса Сулиман, 10. Камран Алиев, 71. Масаки Мурата

Резервные игроки: 15. Орхан Садыглы, 32. Мурад Агамалиев, 30. Кямран Гулиев, 20. Айхан Сулейманлы, 21. Нихад Ахмедзаде, 41. Угур Джахангиров, 35. Санан Мурадли, 9. Эрик Сорга, 60. Тресор Мосси

Главный тренер: Самир Абасов

Габалинский городской стадион

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09:29

Сегодня завершится XIX тур Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, в последний день тура пройдут две игры.

Еще четыре команды начнут вторую половину сезона. Аутсайдер чемпионата «Габала» на своем поле примет «Сумгаит». Команда Самира Абасова должна победить «Зиру», а команда Эльмара Бахшиева - «Кяпаз».

Завершится тур домашним матчем лидера. «Карабах» примет «Араз-Нахчыван», которому проиграл во втором туре. Команда Гурбана Гурбанова нацелена на увеличение разницы в очках со своими подопечными. Команда Азера Багирова, сотворив очердную сенсацию, может разделить третье место.

Отметим, что матчи следующего тура пройдут 26-28 января.

Азербайджанская Премьер-лига

XIX тур

23 января (вторник)

16:30. «Габала» – «Сумгаит»

Главный судья: Кемаль Умудлу

Габалинский городской стадион

19:00. «Карабах» – «Араз-Нахчыван»

Главный судья: Рауф Аллахвердиев

Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова

1 Карабах 18 13 2 3 45-14 41 2 Нефтчи 19 8 5 6 21-17 29 3 Зира 18 8 5 5 13-10 29 4 Сумгаит 18 7 6 5 19-23 27 5 Сабаил 18 7 5 6 26-27 26 6 Араз-Нахчыван 18 7 5 6 20-19 26 7 Сабах 19 6 5 8 25-22 23 8 Туран Товуз 19 6 4 9 30-30 22 9 Кяпаз 19 4 5 10 13-30 17 10 Габала 18 4 2 12 12-32 14

Бомбардиры: Олавио Жуниньо ("Карабах") - 13 голов, Александр Рамалингом ("Сабаил") - 7 голов

İdman.biz