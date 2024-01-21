Миодраг Божович: "Будет лучше, чем раньше"

«Думаю, мы сыграли неплохо. Мы хорошо начали игру, у нас были возможности забить в первом тайме».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер "Нефтчи" Миодраг Божович, чья команда сыграла вничью с "Сабахом" в 19-м туре азербайджанской премьер-лиги.

Черногорский эксперт посчитал результат справедливым после того, как матч завершился со счетом 0:0. Божович заявил, что команда недоукомплектована: «Обе команды имели шанс забить. Я считаю, что ничья - самый справедливый результат. Мы подписали двух новых игроков. Они с нами. У нас в составе двое травмированных. Игроков в нынешнем составе будет достаточно. Физическая подготовка - непростая задача. Это займет больше времени. Но если команда хотя бы по-боевому пойдет вперед, то будет лучше, чем раньше. Я не видел сегодня на поле равнодушного игрока. Для них был важен результат».

Отметим, что «Нефтчи» сыграл вничью с «Сабахом» и поднялся на 2-е место с 29 очками.

İdman.biz