"Карабах" подтвердил, что Рахиль Мамедов является целью ЛКС

Польский клуб ЛКС заинтересован в услугах игрока сборной Азербайджана и "Карабаха" Рахиля Мамедова.

Возможность трансфера подтвердили в информации, предоставленной İdman.biz в агдамском клубе.

Сообщается, что хотя представитель Лодзя еще не начал переговоры с "Карабахом", трансфер 28-летнего защитника не исключен:

"Польский клуб серьезно интересуется нашим защитником Рахилем Мамедовым. Однако официального запроса по поводу трансфера пока не поступало. Ни о каких официальных переговорах речи не идет. То, что пишут в польской прессе о том, что переход состоится в ближайшее время, не соответствует действительности. Не исключено, что переговоры по поводу трансфера начнутся в ближайшие дни, после чего трансфер может состояться».

Отметим, что польская пресса утверждает, что представитель Лодзя, который отправится на сборы 20 января, в ближайшие дни подпишет защитника.

В этом сезоне Рахиль провел 9 матчей в Премьер-лиге. Он был на поле 743 минуты.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz