"Кяпаз" близок к подписанию Бенито

Футбольный клуб "Кяпаз", который в следующем сезоне выступит в Премьер-лиге Азербайджана, близок к усилению состава новым легионером.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на futbolinfo.az, гянджинский клуб завершает переговоры с нигерийским вингером Бенито.

Последним клубом 27-летнего футболиста был кипрский "Акритас". В настоящее время игрок находится в статусе свободного агента.

Ожидается, что в ближайшие дни Бенито подпишет контракт с "Кяпазом".

Ранее футболист выступал за киевское "Динамо", а также защищал цвета молодежной сборной Нигерии U-23.